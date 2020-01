TuS Ferndorf deklassiert den TuS Volmetal

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat im ersten Testspiel des Jahres einen deutlichen 45:18 (20:10)-Erfolg gegen den klassentieferen TuS Volmetal eingefahren.

Der Ex-Eiserfelder Frieder Krause stellt sich hier Ferndorfs Spielmacher Julius Lindskog Andersson in den Weg. Foto: julian kaiser

Gegen den Drittligisten, bei dem mit Torhüter Jannis Michel sowie den Rückraumspielern Erik Irle und Frieder Krause gleich drei Spieler mit Siegerländer Handball-Vergangenheit aufliefen, war Jan Wicklein am Dienstagabend in Abwesenheit von Trainer Michael Lerscht mit acht Treffern bester Ferndorfer Schütze.

hier gibt es mehr sportnachrichten aus siegen-wittgensteinNach Anlaufschwierigkeiten kamen die Ferndorfer, die mit Marin Durica in den ersten 20 Minuten einen starken Rückhalt in ihren Reihen hatten, immer besser in die Partie und entwickelten besonders ein starkes Tempogegenstoßspiel. Über 11:6 (18.) und 14:7 (23.) ging es dann mit 20:10 in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang, in dem Jonas Müller sein Comeback feierte und ein Tor erzielte, lief es für Ferndorf immer besser Der TuS ließ nur acht Volmetaler Treffer zu.