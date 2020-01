TuS Ferndorf am 3. April gegen den VfL in Gummersbach

Ferndorf/Gummersbach. Die Erfolgsgeschichte mit dem Titel „Ein Handballdorf zieht um“ wird um ein drittes Kapitel verlängert – und das dürfte besondere Brisanz in sich birgen: Handball-Zweitligist TuS Ferndorf trägt sein offizielles Heimspiel gegen den Nachbarn VfL Gummersbach in der Schwalbe-Arena, also in der Heimspielstätte der Oberbergischen aus. Das Derby findet am Freitag, 3. April, statt, Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Große Kulisse erwartet

Damit ziehen die Siegerländer in den vergangenen zweieinhalb Jahren zum dritten Mal unter dem Motto „Ein Handballdorf zieht um“ aus der heimischen „Stählerwiese“ in die fast viermal so große Schwalbe-Arena um. Im Oktober 2017 waren die Rhein-Neckar Löwen im DHB-Pokal-Achtelfinale Gast des TuS. Vor elf Monaten, am 18. Februar 2019, kam es zum Duell gegen den HSV Hamburg. Beide Spiele wurden zu absoluten Zuschauermagneten und lockten im Schnitt über 3500 Handballfans in die Arena.

Im Februar 2019 gewann der TuS Ferndorf das in die Schwalbe-Arena verlegte Heimspiel gegen den HSV Hamburg. Hier Jonas Faulenbach beim Wurf. Foto: Reinhold Becher

Solch eine Kulisse erhoffen sich die Verantwortlichen des TuS Ferndorf nun erneut. „Das Derby gegen den VfL ist neben dem Weihnachtsspiel in Hamburg das absolute Highlight der Saison, das bereits jetzt viele Fans in ihren Bann zieht. Unsere Sporthalle bietet nur 1100 Zuschauern Platz, in Gummersbach dagegen können zusätzlich 3000 Handballfreunde das Spiel verfolgen. Es wird wieder ein großes Fest werden“, glaubt Ferndorfs Geschäftsführer und Sportlicher Leiter, Mirza Sijaric.

Finanzielle Erwägungen

„Natürlich spielen auch finanzielle Erwägungen eine Rolle bei der Entscheidung. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Zweitligisten geringen Hallenkapazität der Stählerwiese haben wir den zweitniedrigsten Zuschauerschnitt der Liga und dadurch einen großen Wettbewerbsnachteil. Durch die Austragung des Spiels in der Schwalbe-Arena können wir hier ein wenig aufholen,“ stellt Ferndorfs Geschäftsführer Dirk Stenger klar.

Für Dauerkarteninhaber des TuS Ferndorf gilt wie schon beim Spiel gegen Hamburg: Sie haben ihre Tickets ohne Aufpreis sicher und können diese ab Montag, 20. Januar, in der Geschäftsstelle im Kreuztaler Kauf-Center abholen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Vorverkauf, zunächst ebenfalls ausschließlich über die Geschäftsstelle und bis zum 30. Januar. Ab dem 31. Januar startet der Vorverkauf dann zusätzlich online sowie über die bekannten Vorverkaufsstellen. Alle Informationen zum Ticketverkauf auf www.tus-ferndorf.de.

Stabile Preise

Die Preise bleiben auch in der Schwalbe-Arena moderat: Die Karten für Erwachsene bewegen sich in einer Spanne zwischen 15 Euro für den Stehplatz und 25 Euro für den Sitzplatz der besten Kategorie. Darüber hinaus werden VIP-Tickets angeboten. Erneut setzt der TuS zusammen mit seinem Partner, der WernGroup, einen Bus-Shuttle-Service aus dem Siegerland über die A4 ins Oberbergische ein.