TuS Fellinghausen: Joula Hofmann eine strahlende Siegerin

Der Barmstedt-Cup ist ein hochklassig besetzter Trampolin-Wettkampf. Ein Nachwuchstalent des TuS Fellinghausen hat in ihrer Klasse gewonnen.

Barmstedt. Die Reise in den hohen Norden hat sich für die zehn Trampolinturnerinnen- und turner aus dem Siegerland – jeweils fünf vom TuS Fellinghausen und von den VTV Freier Grund – gelohnt. Beim mit mehr als 200 Aktiven besetzten 21. Internationalen Barmstedt-Cup in Schleswig-Holstein ragte Joula Hofmann (TuS Fellinghausen) als Siegerin heraus. Zudem schaffte ein Quartett den Einzug in die Finalwettkämpfe.

47 Mädchen hinter sich gelassen

Im Nachwuchswettkampf 1, der Schülerinnen Jahrgang 2008 und jünger, mit 48 Teilnehmerinnen die größte Wettkampfgruppe, starteten mit Joula Hofmann (TuS Fellinghausen) und Amaya Bellersheim (VTV Freier Grund) zwei heimische Springerinnen.

Joula Hofmann vom TuS Fellinghausen. Foto: verein

Nachdem alle Schülerinnen ihren Vorkampf beendet hatten, stand Joula Hofmann ganz oben auf der Anzeigentafel, und auch Amaya Bellersheim schaffte als Achte den Einzug ins Finale. Hier verteidigte Joula Hoffmann ihre Führung und nahm den Pokal für Platz eins entgegen. Amaya Bellersheim erreichte dank einer gelungenen Finalkür, der drittbesten des gesamten Feldes, den tollen fünften Rang.

Im Nachwuchs-Wettkampf 3 (Jahrgang 2006/2007) qualifizierte sich Maja Blöcher (TuS Fellinghausen) mit zwei tollen Vorkampfübungen für das Finale, das Ida Bogusz (VTV Freier Grund), die eine neue Kürübung einstudiert hatte, und Nele Wetter (TuS Fellinghausen) als Neunte bzw. Elfte knapp verpassten. Im Finaldurchgang schaffte es Maja Blöcher am Ende auf den starken fünften Rang.

Platz 7 für Jakob Schlensak

Jonna Hofmann (TuS Fellinghausen) turnte zum ersten Mal im Premium-Wettkampf und schaffte auf Anhieb mit Rang sechs den Sprung in die Finalwettkämpfe, den sie im Finale auch erfolgreich verteidigte.

In dieser Wettkampfklasse belegte Tabea Sartor (VTV Freier Grund) Rang 23. Gegen die teils zwei Jahre älteren Konkurrentinnen zeigte sie erstmals einen Doppelsalto mit halber Schraube.

Auch Jakob Schlensak bot im Vorkampf gute Übungen an. Mit Rang fünf sicherte auch er sich einen Finalplatz, während Jano Sander (beide VTV Freier Grund) in dieser Wettkampfklasse 12 (Jugend männlich 2004 bis 2007) nach guter Pflicht, aber wackeliger Kür als Zehnter knapp am Finale vorbeiturnte. Durch kleine Unsicherheiten fiel Jakob Schlensak im Finaldurchgang auf Rang sieben zurück.

Annabell Spiess (TuS Fellinghausen) turnte nicht ganz fehlerfrei und musste sich in der Leistungsklasse WK 13 (Jahrgang 2003 und älter) mit Rang 14 zufrieden geben.