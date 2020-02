Erndtebrück. In der Winter-Vorbereitung des TuS Erndtebrück haben sich einige Gewinner herauskristallisiert. Am Sonntag geht es gegen Westfalia Rhynern.

TuS Erndtebrück: Zwei 18-Jährige für die Innenverteidigung

„Wir freuen uns alle auf das Spiel. Man spürt richtig, dass die Jungs zeigen wollen, dass wir besser sind als 13 Punkte“, sagt Michael Müller, der Trainer des Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück. Für sein Team endet am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen Westfalia Rhynern die Winterpause. Hier sollen ein Sieg und drei Punkte für den Klassenerhalt her.

Die Vorbereitung

„Der Fitnesszustand ist sehr gut, die Jungs haben in den fünf Wochen hervorragend gearbeitet“, sagt Trainer Michael Müller. Die Trainingsbeteiligung stimmte – und in den Testspielen machte der TuS einen ordentlichen Eindruck gegen Landesligist SSV Homburg/Nümbrecht (2:1) und die Westfalenligisten SG Finnentrop/Bamenohl (3:3) und FC Lennestadt (6:2).

Die Ausgangslage

Weil Westfalia Herne durch seinen Insolvenzantrag neun Punkte verloren hat, steht der TuS Erndtebrück mit 13 Punkten aus 18 Spielen nur wegen der schlechteren Tordifferenz auf einem Abstiegsplatz. Dass es in der Oberliga durch das Geschehen in den höheren Ligen in diesem Jahr ein oder zwei Absteiger mehr gibt, ist aber nicht unwahrscheinlich – und die nächsten Teams in der Tabelle stehen fünf bzw. sieben Punkten vor dem TuS.

Die Wittgensteiner stehen deshalb von Beginn an gehörig unter Druck. Das Startprogramm spielt dem TuS nicht gerade in die Karten. Mit Rhynern, dem 1. FC Kaan-Marienborn und Spitzenreiter Wiedenbrück warten schwierige Gegner.

Die Transferperiode

Talha Varli und Maximilian Wüst haben Erndtebrück in Richtung Landesligist SpVg Olpe verlassen – ansonsten bleibt der Kader unverändert. Eine kleine Enttäuschung ist dies schon, denn der Sportliche Leiter Alfonso Rubio Doblas hatte im Januar den Plan geäußert, „ein bis drei neue Spieler“ zu holen – vor allem, um die Offensive zu stärken.

So stellten sich zwar drei Probespieler am Pulverwald vor, verpflichtet wurde aber keiner davon. „Das ist immer so eine Sache im Winter. Man muss Spieler abgeben, um finanzielle Mittel freizubekommen. Dazu müssen passende Spieler auf dem Markt sein, bei denen alles stimmt“, erklärt Müller, woran es hakte: „Aber wir haben auch so einen guten Kader, mit dem wir die Klasse halten können und werden.“

Die Offensive

Mit Murat-Kaan Yazar (Mandelentzündung) und Haluk Arslan (Infekt) fehlen zwei Offensivspieler, die in guter Form waren und in der Startelf gestanden hätten. Mit Eren Bilgicli und Burak Yildiz (Handverletzungen) sind zwei Alternativen verletzt. Erlon Sallauka ist nach Oberschenkelproblemen wieder im Training, aber weit entfernt von der vollen Leistungsstärke.

So wird Abbas Attiee (Kapselprobleme) selbst angeschlagen unentbehrlich sein. Sollte auch er fehlen, könnte Reservisten wie Murthada Jebur oder Nico Renner nun eine Chance winken. Auf dem Flügel dürfte der im Herbst formstarke David Jäger („Er ist gut im Training“) zum Zuge kommen. Viel wird von Mittelstürmer Manfredas Ruzgis abhängen sowie im Mittelfeld von Mehdi Reichert und Sosuke Fukuchi, einem der Gewinner des Trainerwechsels im November.

Die Defensive

Ob Alex Taach oder Niklas Knopf im Tor stehen wird, ließ Michael Müller offen: „Das entscheiden wir nach dem letzten Training.“ Nach den Eindrücken der zweiten Rückrundenhälfte dürfte Knopf jedoch die besseren Karten haben.

Abwehrspieler Mehmedalija Čović stieg nach einem Muskelfaserriss am Mittwoch wieder ins Training ein, ist für Sonntag aber keine Option. Die Abwehr könnte sich deshalb schnell beschreiben lassen: Außen Japaner (Tatsuya Yamazaki und Taira Tomita), innen Teenager. In den Tests bildeten die 18-Jährigen Mats Birkelbach und Maximilian Schneider jeweils die Innenverteidigung. Sie dürften gegenüber Sven Engelke oder Lars Birlenbach die Nase vorn haben – und Moritz Brato ist nun fest im defensiven Mittelfeld verankert. Müller: „Mats und Maxi haben da hinten eine sehr gute Vorbereitung gespielt.“

Der Gegner

Rhynern steht mit 25 Punkten aus 17 Partien im gesicherten Mittelfeld. Auffällig ist die Zahl von nur 15 Gegentoren – der zweitbeste Wert der Liga. Zum Vergleich: Erndtebrück kassierte 49 Treffer, davon drei beim 0:3 im Hinspiel. In den Tests gewann Rhynern gegen die Westfalenligisten SC Roland (2:1), Finnentrop/Bamenohl (6:1) und FC Iserlohn (3:0). „Wenn wir diese Gier und die Einstellung mitnehmen, dann sind wir für den Rückrundenstart gerüstet“, sagt Westfalia- Trainer Michael Kaminski.

In der Winterpause wertete die Rückkehr von Spielmacher Hakan Sezer, der ein halbes Jahr bei Regionalligist Lippstadt spielte, den Kader der Blau-Weißen noch einmal auf. Im Angriff stellt Rhynern mit Lennard Kleine (zwölf Tore) den zweitbesten Angreifer der Liga. Erndtebrücks Trainer Michael Müller: „Ich erwarte, dass Rhynern uns früh anlaufen und pressen wird. Darauf werden wir uns einstellen.“