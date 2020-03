TuS Erndtebrück verpflichtet einen neuen Co-Trainer

Erndtebrück. Auf den 25-jährigen Lirian Gerguri folgt ein noch jüngerer „Co“, der Stefan Trevisi unterstützen und zudem einen Jugend-Jahrgang betreuen wird.

Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück ist auf der Suche nach einem Nachfolger für seinen am Saisonende ausscheidenden Co-Trainer Lirian Gerguri fündig geworden. Auf den 25-Jährigen folgt ein noch jüngerer Mann: Lars Birlenbach. Er ist aktuell auch Spieler der ersten Mannschaft. Der 23-jährige Student der Sporthochschule in Köln gilt am Pulverwald als pflichtbewusster Allrounder mit unzähligen Fähigkeiten.

Lars Birlenbach (l.) vom TuS Erndtebrück II köpft zum 2:0 gegen den VfL Bad Berleburg ein. Foto: Peter Kehrle

So steuert er neben seinem Studium aus Köln das Wittgensteiner Land nicht nur für die Einheiten der ersten Mannschaft an, sondern trainiert auch selbst noch die D-Junioren des Vereins. Zur neuen Saison wird er hier den älteren Jahrgang weiter begleiten, also fortan für die C-Jugend hauptverantwortlich am Spielfeldrand stehen. Zusätzlich übernimmt der aktuell dienstälteste aktive TuS-Akteur den Co-Trainerposten der ersten Mannschaft an der Seite von Stefan Trevisi.

Als Jugendtrainer hat Lars Birlenbach, hier im Jahr 2017 beim Turnier in Bad Laasphe, bereits viel Erfahrung beim TuS Erndtebrück gesammelt. Kommende Saison betreut er die C-Jugend. Foto: Hans Peter Kehrle

Lars Birlenbach wechselte im Sommer 2013 zu Beginn seiner A-Jugendzeit von den Sportfreunden Siegen an den Pulverwald, stieg dort direkt in die Bezirksliga auf und gewann 2014 den Kreispokal der U19 gegen seinen Ex-Klub. Bereits im April 2015 wurde er durch den heutigen Cheftrainer Michael Müller in die zweite Seniorenmannschaft hochgezogen und gab sein Debüt in der Westfalenliga.

FSJ beim TuS Erndtebrück

In den weiteren Spielzeiten zählte er zu den Leistungsträgern der Erndtebrücker Reserve in der Westfalen- bzw. Landesliga und absolvierte zwischenzeitlich auch sein Freiwilliges soziales Jahr beim TuS Erndtebrück. Seit letztem Sommer, als er sich zunächst vom Verein verabschieden wollte und dann doch blieb, spielt er für die „Erste“ in der Oberliga und genießt sowohl bei seinen Mitspielern als beim Trainerstab und allen Funktionären des Vereines hohes Ansehen.

Trainer-B-Lizenz mit 23 Jahren

Während seines Studiengangs „Sportwissenschaften – Sport auf Gesundheit in Prävention und Theapie“, den er in diesem Jahr an der Deutschen Sporthochschule in Köln mit dem Bachelor abschließen will, absolvierte er bereits ein siebenwöchiges Praktikum im „medicos.AufSchalke“ mit dem Schwerpunkt Trainingsmanagement. Zudem wird er in diesem Jahr die Trainer B-Lizenz erhalten.

Der TuS Erndtebrück freut sich, seinen langjährigen Spieler trotz des immens hohen Aufwands durch sein Studium auch weiterhin an den Verein zu binden und belohnt dessen geleistetes Engagement.