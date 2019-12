TuS Erndtebrück verliert den Sieg in der Nachspielzeit – 4:4

Grundsätzlich war es ein Spiel, das dem TuS Erndtebrück in der Winterpause Mut machen dürfte. Doch als Trainer Michael Müller seine Spieler nach dem 4:4 im Oberliga-Spiel beim TuS Ennepetal im Kreis versammelte, lauschten die Fußballer seiner Ansprache überwiegend mit gesenkten Häuptern.

„Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir schießen vier Tore, aber gewinnen nicht“, sagte Kapitän Moritz Brato mit Blick auf die Tabelle. Zwar verkürzte der TuS den Rückstand zum ersten nominellen Nichtabstiegsplatz auf fünf Punkte, doch hätte Ennepetal nicht in der Nachspielzeit ausgeglichen, wären es nur drei gewesen. Brato: „Die Klasse zu halten, wird eine Herkulesaufgabe.“

Erlösendes Tor: Erlon Sallauka bringt den TuS Erndtebrück mit seinem ersten Saisontreffer zunächst in Führung. Foto: Florian Runte

Positive Erkenntnisse gab es aber auch. Etwa die, dass der TuS gut mitspielen kann, wenn er das Spiel des Gegners und den Kampf annimmt. Zur Erinnerung: Das vorherige Spiel bei Eintracht Rheine endete 0:6, auswärts gingen in der Hinrunde acht von neun Partien verloren. „Die zweiten Bälle waren in Rheine eine Katastrophe – heute war’s gut. Wir haben uns gewehrt und stellenweise auch gut nach vorne gespielt“, betonte Müller. Besonders das erste Tor freute den Trainer – und das nicht bloß, weil es der erste Saisontreffer für Angreifer Erlon Sallauka war, der in der 7. Minute eine Hereingabe von Manfredas Ruzgis über die Linie drückte.

„Das war schön herausgespielt. Ich habe nach den letzten Spielen bemängelt, dass wir niemanden in der Box haben, wenn wir mal über außen zum Zug kommen. In der Situation waren wir mit zwei oder drei Mann im Sechzehner“, sagte Müller: „Das zeigt mir, dass die Jungs mitziehen und dass es auch besser wird.“

Drei Gegentore nach Standards

Nicht besser geworden ist jedoch die Anfälligkeit bei Standards, denn drei der Ennepetaler Tore fielen nach ruhenden Bällen. Beim ersten verpennte Erndtebrück einen schnell und kurz ausgeführten Freistoß, in dessen Folge Dennis Drepper eine Flanke völlig unbedrängt einköpfen durfte. Das zweite Gegentor – zum Ennepetaler 2:1 – fiel zwar nicht nach einem ruhenden Ball, aber ebenfalls nach einer Flanke und einer Kopfballverlängerung. Der letzte in der Fehlerkette war Tatsuya Yamazaki, der Abdulah El Youbari im Fallen einschießen ließ (21.).

Der späte Ausgleich des TuS Ennepetal: Dennis Drepper (r.) köpft zum 4:4 ein. Auch der Torwart (orangenes Trikot) ist bereits mit nach vorne geeilt. Foto: Florian Runte

Alex Taach, der für den beim Aufwärmen an der Schulter verletzten Niklas Knopf ins Erndtebrücker Tor rückte, blieb hier ohne Abwehrchance, bekam von Müller („Der Schuss in die Torwart-Ecke darf so nicht passieren“) aber das 3:3 angekreidet, das Ennepetals Robin Gallus mit einem direkt verwandelten Freistoß von der Strafraumlinie erzielte.

Doppelpack von Fukuchi

Stärker haderte Taach allerdings wegen des Ausgleichs in der Nachspielzeit, bei dem Drepper nach einem tief aus dem Halbfeld vors Tor geschlagenen Freistoß einköpfte. „Da gebe ich mir ein bisschen selbst die Schuld dran. Da wollte ich hin, dann war da aber eine Spielertraube und ich war zu spät“, so der Lennestädter: „Ennepetal hat aber auch viele große Leuchttürme.“

Umso stärker wurde Mehmedalija Čović vermisst, für den Maximilian Schneider in die Innenverteidigung rückte. Neben ihm lief, ebenfalls neu in der Startelf, Sven Engelke auf, weil Moritz Brato ins defensive Mittelfeld vorrückte – eine Maßnahme, die dem Erndtebrücker Spiel grundsätzlich gut tat. Die Wittgensteiner positionierten sich im Spiel nach vorn außen sehr breit und kamen zu einigen Möglichkeiten, die konsequent genutzt wurden. Neben Sallauka feierte auch Sosuke Fukuchi sein Tordebüt in dieser Saison – und dies mit einem Doppelpack.

Sosuke Fukuchi (l.) trifft per Doppelpack. Die Mitspieler gratulieren. Foto: Florian Runte

In der 34. Minute hatte er bei einem Distanzschuss Glück, dass Ennepetals Torwart Marvin Weusthoff der eigentlich sichere Ball zum 2:2 durch die Finger glitt. Beim 3:2 in der 61. Minute traf der Japaner mit einem sehenswerten Schlenzer, nachdem er mit einem Zuckerpass von Mehdi Reichert freigespielt worden war. Das zwischenzeitliche 4:3 erzielte der eingewechselte Murat-Kaan Yazar mit einem Volleyschuss aus 20 Metern, nachdem Brato eine abgewehrte Hereingabe verteidigt hatte (80.). Die verletzt ausgewechselten Ruzgis und Sallauka tanzten vor Freude mit ihren Wärmedecken herum, mussten dann aber noch den späten Ausgleich mit ansehen.

Michael Müller: „Wir haken das jetzt ab. Jetzt muss die Birne über die Feiertage frei werden und dann haben wir fünf Wochen Vorbereitung zusammen, um in der Rückrunde nochmal anzugreifen.“

Namen und Zahlen aus dem Bremenstadion

Aufstellung TuS Erndtebrück: Taach – Tomita, Schneider, Engelke, Yamazaki – Brato, Fukuchi – Attiee (89. Birlenbach), Reichert, Sallauka (75. Yazar) – Ruzgis (68. Jäger).

Tore: 0:1 Erlon Sallauka (7.), 1:1 Dennis Drepper (11.), 2:1 Abdulah El Youbari (21.), 2:2/2:3 Sosuke Fukuchi (34., 61.), 3:3 Robin Gallus (76.), 3:4 Murat-Kaan Yazar (80.), 4:4 Drepper (90.+2).

Schiedsrichterin: Nadine Westerhoff (FC Frohlinde).

Zuschauer: 75.

Nächstes Punktspiel: Westfalia Rhynern (H) am 9. Februar. Am 25. Januar: Testspiel beim SV Ottfingen.