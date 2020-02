Bochum/Erndtebrück. In der Landesliga der A-Junioren fällt das Fußballspiel des TuS Erndtebrück bei der DJK Hordel aus. Die Stadt Bochum hat alle Plätze gesperrt

TuS Erndtebrück: „Sabine“ sorgt für Ausfall bei den Junioren

Das Landesliga-Spiel der A-Junioren des TuS Erndtebrück bei der DJK Hordel ist wegen des zu erwartenden Unwetters am Sonntag abgesagt worden. Die Stadt Bochum sperrte wegen des bevorstehenden Sturmtiefs „Sabine“ alle Fußballplätze, als auch den der DJK Hordel. Stand jetzt finden übrigens alle weiteren Spiele in der A-Junioren-Landesliga wie geplant statt. Gleiches gilt für die Partie der ersten Seniorenmannschaft des TuS Erndtebrück, die am Sonntag (15 Uhr) auf Westfalia Rhynern trifft.

Ein Nachholtermin für das Spiel steht noch nicht fest. Erndtebrücks Trainer Rüdiger Frevel hofft auf einen Termin an einem (bisher) spielfreien Wochenende: „Die 120 Kilometer Anreise sind ohne weiteres nicht mal eben machbar, zumal wir ja auch immer erst noch in Siegen stoppen.“