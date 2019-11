Trainerwechsel bei Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück: Alfonso Rubio-Doblas hat aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs eigene Konsequenzen gezogen und dem Vorstand des TuS Erndtebrück den Wunsch seines sofortigen Rücktritts mitgeteilt.

Dieser Bitte ist der TuS Erndtebrück nachgekommen. Er teilte am frühen Dienstagabend mit, dass ab sofort Michael Müller erneut als Interimstrainer bis zum Saisonende die Funktion des Cheftrainers der Oberligamannschaft übernehmen wird. Müller leitet bereits am Dienstagabend das Training und wird am Sonntag gegen Preußen Münster II als verantwortlicher Übungsleiter auf der Bank Platz nehmen.

Alfonso Rubio-Doblas bleibt Sportlicher Leiter

„Dieser Schritt von Alfonso verdient höchsten Respekt und das schätzen wir sehr“, würdigt Abteilungsvorsitzender Dirk Beitzel. Darüber hinaus wird Lirian Gerguri weiterhin als Co-Trainer an der Seite von Michael Müller zur Verfügung stehen. Das Amt des Sportlichen Leiters übt Alfonso Rubio-Doblas weiterhin aus.

„Wir hatten ein intensives, aber gutes und offenes Gespräch. Fachlich und insbesondere menschlich passt Alfonso total zu uns und daher würden wir es sehr bedauern, ihn komplett zu verlieren“, erklärt Beitzel weiter.

„Alfonso hatte den Eindruck, dass die Mannschaft einfach einen frischen Wind von außen braucht. Dennoch besitzt er einen unverändert guten Draht zu den Jungs und sollte in unseren Augen dafür verantwortlich sein, eine Mannschaft für die kommende Saison aufzustellen. Die Doppelbelastung, in Personalunion Trainer und sportlicher Leiter eines Fußball-Oberligisten zu sein, ist auch einfach nicht zu unterschätzen. Daher kommen wir seinem Wunsch nach, und er kann seinen Fokus auf die Kaderplanung zur nächsten Saison legen. Die kurzfristige Bereitschaft Michael Müllers, die Mannschaft in der schwierigen Situation zu übernehmen, verdient ebenfalls unseren höchsten Respekt. Wir wünschen ihm an dieser Stelle ein glückliches Händchen und stehen bedingungslos hinter dem neuen Trainer“, so Beitzel abschließend.