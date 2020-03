TuS Erndtebrück: Loipen schon ab fünf Zentimetern Schnee

Erndtebrück. Die Skiabteilung des TuS Erndtebrück investiert in einen neuen Motorschlitten, der in schlechten Wintern helfen soll.

„…damit wir auch bei niedriger Schneehöhe aktiv bleiben können…“, so lautet ein Auszug aus dem Protokoll der Ski-Abteilungsversammlung des TuS Erndtebrück in der Saison 2018/19, in der die Anschaffung eines neuen Motorschlitten zum Ziehen von Skilanglaufloipen beschlossen wurde. So machte sich eine Abordnung der „Gickelsberger“ im März 2019 auf den Weg, um einen Motorschlitten zu kaufen. Ausgerüstet mit einem Transportanhänger und etlichen Zurrgurten ging die Fahrt nach Ingenried, einer Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau.

SC Girkhausen- Packende Massenstart-Rennen auf der Steinert 1 / 49 SC Girkhausen- Packende Massenstart-Rennen auf der Steinert Die Bedingungen sind schwierig, doch der SC Girkhausen führt auf der Steinert für etwa 80 Läufer das erste Langlauf-Rennen der Saison durch. Foto: peter kehrle

Ermöglicht wurde die Finanzierung neben einer nicht geringen Eigenleistung aus der Abteilungskasse durch die Unterstützung des Kreises Siegen-Wittgenstein, der Stiftung der Sparkasse Wittgenstein, das Erndtebrücker Eisenwerk und die Firma AST.

Moderne Technik

Bei dem Motorschlitten handelt es sich um einen Arbeitsschlitten der Fa. Yamaha. Das Modell ist aus 2018 und besitzt einen kräftigen und durchzugsstarken Motor, der die Arbeitsschritte bei der Herstellung der Loipen deutlich erleichtern soll. Zusätzlich wurde ein Loipenspurer, eine leichte, profilierte Kunststoffwalze mit einem geringen Rollwiderstand aus Kunststoff gekauft. Laut Herstellerangaben handelt es sich hierbei um ein einfaches Spurgerät für Langlaufloipen, geeignet für Skating und Diagonal (Klassisch), welches bereits bei Schneehöhen von 5 cm eingesetzt werden kann.

Der sogenannte Finisher, ein Glättebrett aus Kunststoff und die Spurplatte zur Errichtung der Loipenpuren sind mit der Kunststoffrolle verbunden. Der Vorstand der Skiabteilung hofft darauf, den schlechten Wintern der letzten Jahre Rechnung tragen zu können und auch bei geringen Schneemengen die gewohnt guten Loipenverhältnisse am Gickelsberg in Erndtebrück bieten zu können.