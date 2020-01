TuS Erndtebrück: In der Halle kommen die Stärken zum Tragen

Im weiteren Sinne könnte man von einer geglückten Revanche sprechen. Zwei Monate nach dem 0:3 im Halbfinale des Fußball-Kreispokals drehten die B-Junioren des TuS Erndtebrück im Vergleich mit den Sportfreunden Siegen den Spieß um und schnappten dem Westfalenligisten die Hallen-Krone vor der Nase weg.

„In dem Kreispokal-Spiel haben wir es Siegen auch sehr lange Zeit sehr schwer gemacht. Und auch diesmal wollten meine Spieler unbedingt gewinnen“, war Erndtebrücks Trainer Andreas Galwas nicht überrascht vom 3:1-Final-Coup gegen Siegen: „Den Drei-Klassen-Unterschied hat man nicht gesehen. Die Jungs haben das super gemacht und haben sich das verdient. Sie arbeiten hart an sich, dreimal in der Woche.“

Dabei ging es im Endspiel mit einem Eigentor ungünstig los, ehe Justin Schneider umgehend per Neunmeter ausglich und Louis Menke sowie Daniel Gorbacev die Tore zum Sieg schossen. Das letzte Tor hatte besonderen Erinnerungswert, weil Gorbacev in den Schlusssekunden mit einem Konter aufs leere Tor zurannte – Frankfurts Mijat Gaćinović lässt grüßen.

Sauberes Kurzpassspiel

Entscheidend war indes, dass die Erndtebrücker gut Futsal spielten. Kurze, sichere Pässe und eine feine Ballbehandlung waren der Schlüssel zum Erfolg. Die unter freiem Himmel praktizierte Spielweise war ein Vorteil. „Wir legen großen Wert darauf, ordentlich und mit wenig Kontakten hinten rauszuspielen, verzichten in der Regel auf lange Bälle oder Diagonalbälle“, verrät Galwas.

Dass dies nicht immer der erfolgreichste Weg ist, nimmt er dabei in Kauf. „Mit dieser Spielweise haben wir uns durch individuelle Fehler schon etliche Gegentore gefangen“, verweist er auf vier Niederlagen in acht Spielen der Kreisliga A sowie zehn Punkte Rückstand auf die JSG Aue/Birkelbach. Hinzu kommt fehlende Konstanz: „Manchmal wird der Gegner auch unterschätzt. Dies zu vermeiden, muss man als Jugendlicher erst lernen.“

Daniel Gorbacev, hier in einem Vorrundenspiel, verwertete einen Konter zum 3:1 gegen die Sportfreunde Siegen. Foto: Florian Runte

Ein Faktor war sicher auch, dass Siegen nicht in Optimalbesetzung antrat, weil gleichzeitig ein Turnier in Meinerzhagen stattfand. Dazu schwächten sich die Sportfreunde selbst, als ein Spieler wegen eines wiederholten Wechselfehlers Gelb-Rot sah und im Finale fehlte. Mit den Regel-Feinheiten hatten einige Teams ihre Probleme. „Die Regeln waren aber vorher verteilt und wir sind sie in der Kabine nochmal durchgegangen. Ich fand die beiden Jungs, die gepfiffen haben, klasse“, sagte Galwas über Nico Thielmann und Nicolas Riedel.

JSG Lahntal im Pech

Unglücklich lief das Turnier in Geisweid übrigens für die JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach. Die Lahntaler gewannen drei ihrer fünf Vorrundenspiele, wurden mit neun Punkten aber nur Gruppendritter und schieden aus. Sie hatten mit den Sportfreunden Siegen und dem FC Dautenbach die etwas schwierigere Vorrundengruppe erwischt.

Auch bei den Qualifikations-Turnieren der C-Junioren waren die Erndtebrücker das erfolgreichste heimische Team, wenngleich lange Zeit unklar war, ob der direkte Vergleich oder das Torverhältnis im Vergleich mit den punktgleichen Netphenern zählte. Erst am Sonntagabend bestätigte Staffelleiter Karl Hermann Münker das Erndtebrücker Weiterkommen per E-Mail.

„Es ist ein bisschen glücklich, aber wir haben Salchendorf/Netphen eben geschlagen. Wir freuen uns nun auf die Endrunde. Die ist natürlich immer das Ziel“, sagt Trainer Carsten Weyand, wenngleich er sein Team bei der Endrunde klar in der Außenseiterrolle sieht: „Es gibt deutlich stärke Mannschaften.“

TuS Erndtebrück sieht sich als Außenseiter

Die Situation „draußen“ bestätigt seine Einschätzung, denn dort spielt die Erndtebrücker C-Jugend, die sich überwiegend aus dem jüngeren Jahrgang zusammensetzt, mit ausgeglichener Bilanz „nur“ in der B-Liga.

Wenig, nämlich nur einen Punkt, gab es diesmal für die JSG Aue/Birkelbach zu holen. Den schlechtesten Eindruck hinterließ aber die JSG Berleburg/Edertal, die gar nicht erst antrat und darauf verwies, das Turnier nicht in ihrem Winter-Fahrplan vorgesehen zu haben. Ein Fauxpas in der internen Kommunikation, der mit 100 Euro Ordnungsgeld zu Buche schlagen wird.