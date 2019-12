TuS Erndtebrück geht mit deftiger Klatsche in die Pause

Die A-Junioren des TuS Erndtebrück müssen sich weiterhin mit dem letzten Tabellenrang in der Fußball-Landesliga abfinden. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Frevel und Martin Kelber unterlag zum Hinrunden-Kehraus beim Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, dem FC Brünninghausen, deutlich mit 2:9 (1:4).

Dabei begann die Partie für die Wittgensteiner eigentlich verheißungsvoll, denn Alex Klosa hatte den TuS früh in Front gebracht. Danach jedoch hatte sich einiges gegen die Erndtebrücker verschworen. Allen voran der Schiedsrichter machte es den Spielern aus dem Altkreis nicht einfacher und sorgte mit fragwürdigen Entscheidungen für Unmut auf Seiten des TuS. „Da waren schon kuriose Dinge bei“, berichtete Kelber nach dem Spiel, das in der Folge vollends für den FC Brünninghausen kippte. Zur Pause führten die Hausherren mit 4:1. William Wolzenburg brachte den TuS mit einem Elfmeter zwar nochmal in Schlagdistanz, für mehr sollte es aber nicht mehr reichen, da der FC über Konter den Sack schließlich zumachte. So steht der TuS weiterhin bei nur mageren sechs Punkten aus 11 Spielen.

Klassenerhalt bleibt in greifbarer Nähe

„Wir hätten gestern nochmal in der Tabelle springen können. Für die Rückrunde denke ich, dass wir noch für einige Überraschungen sorgen können. Einige Spieler kommen aus der Kreisliga und müssen sich erst an das Niveau gewöhnen. So etwas braucht seine Zeit, aber ich würde uns noch nicht abschreiben“, zeigt sich auch Kelber kämpferisch.

In der Tat beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer für den TuS „nur“ drei Punkte. Für den 35-jährige Übungsleiter absolut machbar. „Es war klar, dass es ein schwieriges Jahr werden wird. Aber wir haben alles selbst in der Hand und werden unsere Punkte holen. Die direkten Vergleiche gegen Vreden und Hagen (jeweils 9 Punkte) müssen aber in der Rückrunde gewonnen werden. Mit der Brechstange wird bei uns aber nichts laufen. Wir haben einen Ausbildungsauftrag und dem werden wir gerecht. Die Jungs sollen so gut wie möglich auf den Seniorenbereich vorbereitet werden und wenn wir am Ende über dem Strich stehen, dann haben Rüdiger Frevel und ich einen guten Job gemacht.“

Sollte der Klassenerhalt doch noch unter Dach und Fach gebracht werden, sieht Kelber indes gute Chancen für den Verein, auch in den kommenden Jahren in dieser Klasse zu bestehen.