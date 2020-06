TuS Erndtebrück: Drei Rückkehrer, vier Verlängerungen

Erndtebrück. Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück hat die Planungen für die kommende Saison fast abgeschlossen. Stand jetzt stehen 20 Spieler unter Vertrag.

Der TuS Erndtebrück ist in seinen Planungen für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga einen großen Schritt weitergekommen. „Wir freuen uns sehr, Alex Taach, Abbas Attiee, Sosuke Fukuchi und Murat Yazar für ein weiteres Jahr an den TuS Erndtebrück binden zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung des Pulverwald-Vereins.

Der Oberligist verkündet außerdem drei weitere externe Zugänge, die allesamt Rückkehrer sind. Din Alajbegovic, Fuad Dodic und Admir Terzic haben bereits in der Vergangenheit das blau-weiße Trikot getragen.

Zwei gestandene Kräfte und ein Jugendspieler

Alajbegovic spielte bereits zwei Jahre in der Erndtebrücker B-Jugend und eineinhalb Jahre in der A-Jugend, ehe er im Winter zu den Sportfreunden Siegen wechselte. Für die kommende Spielzeit streift der Mittelfeldakteur nun wieder das TuS-Trikot über.

Ebenfalls von den Sportfreunden Siegen, allerdings aus der ersten Mannschaft, wechselt Abwehrspieler Fuad Dodic zurück nach Erndtebrück. Er spielte bis zur Saison 2015/16 für den TuS Erndtebrück II und war seitdem bei den SFS aktiv.

Abwehrspieler Admir Terzic lief 2017/18 in der Regionalliga und 2018/19 in der Oberliga für den TuS Erndtebrück auf und findet nun vom Mittelrheinligisten FC Viktoria Arnoldsweiler ebenfalls den Weg zurück an die Eder.