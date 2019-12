TuS Erndtebrück bangt um Manfredas „Manni“ Ruzgis

Grundsätzlich war Michael Müller mit dem Auftritt seines TuS Erndtebrück bei seinem Comeback auf dem Trainerstuhl zufrieden. „Doch für uns zählt aktuell nur der Blick auf die Tabelle und da brauchen wir einfach dringend Punkte“, erläuterte der Trainer des Fußball-Oberligisten bezüglich der Situation des Vorletzten vom Pulverwald.

Spielerisch wolle Müller am morgigen Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Rheine (14.30 Uhr, BA.rena Rheine) dennoch an den Auftritt des 1:1-Remis gegen SC Preußen Münster anknüpfen. „Natürlich wirken diese Worte wie Floskeln, aber dass wir die Räume eng halten und gut stehen, ist in der Oberliga nun mal elementar“, erklärt Müller weiter. Verbessern solle sein Team dagegen den Vorwärtstrieb, der nach Ballgewinnen gegen Münster noch nicht so zielstrebig wie erwünscht vonstatten ging.

Eine Baustelle eröffnet sich dabei eventuell im Angriff. Sollte mit Manfredas Ruzgis der Top-Torjäger der Erndtebrücker ausfallen, dürfte es schwierig werden, überhaupt Torgefahr zu entwickeln. Nicht nur wegen der Tore, die „Manni“ erzielt, sondern auch, weil er lange Bälle festhalten, Gegner binden und so für seine Mitspieler Lücken reißen kann.

Eintracht Rheine ist zuhause eine Macht

„Die Wichtigkeit von Manni für die Mannschaft steht außer Frage, allein schon seine Präsenz und Durchschlagskraft brauchen wir auf dem Platz“, so Müller weiter. Unter der Woche ließ der Litauer das Training ruhen und arbeite individuell mit den Physiotherapeuten, um den lädierten Oberschenkel so gut wie möglich regenerieren zu lassen. „Wir hoffen, dass es kein Faserriss ist und nur eine Zerrung, dennoch entscheidet sich der Einsatz erst kurzfristig.“

Der kommende Gegner Rheine dagegen erhielt vergangene Woche bei der 1:6-Niederlage in Meinerzhagen zwar einen erheblichen Dämpfer, doch blieben die Emsstädter zuvor sieben Spiele ungeschlagen – darunter waren zudem vier Heimsiege. Dennoch, ob Ruzgis nun fit ist oder nicht, ob Rheine einen Lauf hat oder nicht, Müller gibt sich vor dem Auswärtsspiel offensiv und will beim Tabellenfünften „unbedingt gewinnen“. Denn derzeit zählen am Pulverwald nur die Ergebnisse.