TuS Erndtebrück, Aue/Birkelbach und Berleburg/Edertal siegen

Die Sport- und Kulturhalle in Birkelbach ist in die Jahre gekommen, der Boden abgenutzt und die Bande der Marke Eigenbau hat die eine oder andere Macke. Wenn der Ball rollt, ist all das Nebensache. Als die JSG Aue/Birkelbach für ihre jährlichen Futsal-Hallenturniere einlud, kamen die Zusagen aus Wittgenstein und dem Siegerland rasch.

„Das ganze Drumherum ist bei uns schon sehr ,old school’, aber das macht den Charme unserer Turniere auch ein stückweit aus“, findet Karl-Heinz Engemann, der nicht nur als Schiedsrichter fungierte, sondern sich auch um den reibungslosen Ablauf des Turnieres kümmerte.

Bei den E2-Junioren notierte er am Sonntagmorgen einen Turniersieg „seiner“ JSG Aue/Birkelbach, die mit weißer Weste und 15:0 Toren durch das Turnier (Modus „Jeder gegen Jeden“) pflügte. Das gleiche Kunststück gelang dem TuS Erndtebrück II im mit Gruppenphase und Finalrunde gespielten Turnier der D-Jugend – mit 18:0 Toren. Bei den E1-Junioren krönte sich Berleburg/Edertal mit einem erzielten Tor mehr vor der punktgleichen JSG Banfe/Oberes Banfetal zum Sieger.



D-Junioren

Gruppe A:Tore Punkte

1. TuS Erndtebrück II 16:0 7

2. Laasphe/Niederl./Feudingen 9:0 7

3. TSV Siegen 1:10 3

4. Ebenau-Diedenshausen 0:16 0

Gruppe B:

1. TuS Erndtebrück 9:0 7

2. FC Hilchenbach 7:0 7

3. Aue/Birkelbach 1:7 1

4. Laasphe/Niederl./Feudingen II 1:11 1

Halbfinale:

TuS Erndtebrück II - FC Hilchenbach 1:0

Laasphe/N./F. - TuS Erndtebrück 2:1

Spiel um Platz 3:

TuS Erndtebrück - FC Hilchenbach 3:0

Finale:

TuS Erndtebrück II - Laasphe/N./F. 1:0

E-1-Junioren (Jeder gegen Jeden)

1. Bad Berleburg/Edertal 10:5 10

2. Banfe/Banfetal 9:5 10

3. TuS Erndtebrück 7:4 9

4. Laasphe/Niederl./Feudingen 4:7 6

5. TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 4:3 5

6. FC Hilchenbach 1:11 1

E-2-Junioren (Jeder gegen Jeden)

1. Aue/Birkelbach 15:0 15

2. Bad Berleburg/Edertal 10:4 12

3. FC Hilchenbach 4:4 7

4. Fortuna Freudenberg 3:5 6

5. TuS Dotzlar 3:9 2

6. Laasphe/Niederl./Feudingen 2:15 1