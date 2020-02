TuS Diedenshausen lässt Gäste nicht mehr im Regen stehen

Die Schule haben die gut 50 Mitglieder des TuS Diedenshausen, die sich am Samstag zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim eingefunden hatten, meist seit Jahrzehnten hinter sich. Nun mussten sie aber „nachsitzen“ – dazu war der Club vom Finanzamt verdonnert worden. Die Satzungsänderung aus dem Vorjahr hatte ein Mitarbeiter aus Weidenau für ungenügend erklärt, weshalb über zwei Passagen neu abgestimmt wurde.

Beim Abschnitt zur Einladung über die Presse wurden die Titel der lokalen Zeitungen im Detail ergänzt. Außerdem ist nun genau erläutert, wie viel Prozent der aktuell 250 Mitglieder – nämlich fünf – sich schriftlich an den Vorstand wenden müssen, um diesen außer der Reihe zur Einberufung einer Mitgliederversammlung zu zwingen.

Beide Korrekturen wurden einstimmig abgesegnet.

Weitere Abstimmungen gab es nicht, um Vorstandsämter geht es nämlich erst 2021 wieder. Und neben der Pedanterie in Sachen Satzung gab es im Grunde nur Erfreuliches in der Saale.

Das „Lazarett“ lichtet sich

Der sportliche Rückblick war positiv, denn die zweite Mannschaft spielte 2018/19 eine der besten Runden seit ihrer Gründung, wenngleich die aktuelle Saison sich mit erst einem Sieg wieder schwieriger gestaltet. Die erste Mannschaft stieß im Frühjahr mit einem Riesenlauf vom Tabellenkeller ins Mittelfeld vor und steht nun, nachdem im Sommer Björn Kleinwächter für Mirko Knichalla als Trainer übernahm, erneut weit vor den Abstiegsrängen. So soll es in der Rückrunde bleiben. Geschäftsführer Maximilian Womelsdorf ist zuversichtlich: „Unser Lazarett lichtet sich, so dass wir hoffentlich in der Rückrunde aus dem Vollen schöpfen können.“

Beim Jugendbericht stach heraus, dass nach dem Riesenloch in den mittleren Jahrgängen – eine B- und C-Jugend sind aktuell nicht gemeldet – wieder etwas nachkommt. Die F-Jugend trainiert aktuell in Elsoff. Die E-Jugenden feierten 2018/19 den ersten und zweiten Platz in ihrer Gruppe und die D-Jugend tritt – wenngleich mit dünner Spielerdecke – immerhin regelmäßig an.

Sportfest des TuS Diedenshausen wird zum Schlamm-Festival 1 / 19 Sportfest des TuS Diedenshausen wird zum Schlamm-Festival Starker Regen und ein völlig verschlammter Ascheplatz prägen das Hobbyturnier beim Sportfests beim TuS Diedenshausen. Der TSV Saufkirchen siegt. Foto: Mark Simon Wolf Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 19 Sportfest des TuS Diedenshausen wird zum Schlamm-Festival Der TSV Saufkirchen, Sieger des Hobbyturniers des TuS Diedenshausen: (Hintere Reihe, von links nach rechts) Jan-Hendrik Hoch, Stefan Tüssen, Fabian Dornseiff.Mittlere Reihe, hockend, von links nach rechts: Simon Schulzig, Theo Kübler.Vorne liegend: Torwart Marvin Müller Foto: Mark Simon Wolf Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Daniel Wahl verkündete im Kassenbericht eine Erhöhung der Rücklagen um einen mittleren vierstelligen Betrag. Vor allem das Sportfest spülte trotz eines „Schlammfestivals“ viel in die Kasse. So sind Mittel frei, um Arbeiten am Dach anzugehen sowie zur Errichtung eines Unterstands für Gästeteams auf der Ostseite des Fußballplatzes. Bei den Arbeitseinsätzen im vergangenen Jahr wurde ein neuer Ballfangzaun errichtet und die Front des Clubheims gestrichen.

Trainer glänzt an der Torwand

Angeschafft wurde außerdem eine neue Torwand, an der Trainer Björn Kleinwächter beim Sportfest an beiden Tagen triumphierte.

Während dem TuS in Sachen Satzung Nachholbedarf bescheinigt wurde, setzten die Diedenshäuser bei der Ehrung ihrer Mitgliederjubilare Maßstäbe. Zu allen 17 geehrten Mitgliedern – außer zu sich selbst – hatte der Vorsitzende Marc Gaß eine Geschichte zu erzählen, die sich meist nur in der jeweils exakt nachgehaltenen Zahl der Einsätze und Tore unterschied. Nach dem Eintritt in den TuS als Fußballer im Knabenalter folgten Helferdienste nach der aktiven Zeit, mindestens aber eine Karriere als treuer Zuschauer. So ließen sich fast alle Biographien zusammenfassen.

Sieben Gründungsmitglieder erhielten eine schön gestaltete, wertige Schiefertafel als Urkunde – sie haben noch die Zeit erlebt, als der TuS keinen Fußball, aber dafür Turnen, Leichtathletik, Boxen und Tischtennis im Programm hatte. – Die Ehrungen im Überblick:

70 Jahre: Heinz Dienst, Heinz Womelsdorf, Heinz Homrighausen, Ernst Homrighausen, Georg Homrighausen sen., Gerhard Lauber sen., Horst Peter.

50 Jahre: Fritz-Adolf Strackbein, Heinz-Georg Kuhn, Eckhard Marburger.

25 Jahre: Dieter Mörchen, Thomas Lauber, Ralf Strackbein, Julian Kleinwächter, Benjamin Aderhold, Johannes Hollenstein, Marc Gaß.

Wuppche aus der Saale

Am Samstag ab 15.30 Uhr findet der Seniorennachmittag im Clubhaus statt. Ab 14 Uhr fährt der Vereinsbus durchs Dorf, um die Mitglieder nach und nach einzusammeln.

Das Schiedsrichtersoll erfüllt der TuS Diedenshausen derzeit nicht. An der Pfeife ist mit Matthias Strackbein nur ein Mitglied aktiv. Um das Soll zu erfüllen, ist ein weiterer Schiri nötig.