Turnier: Suche nach dem SiWi-Konsolenmeister

Siegen-Wittgenstein. Wir veranstalten ab 10. Februar den 1. Konsolen-Cup im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein. So sieht der Modus aus, so kann man mitmachen.

Seit dem 8. März 2020 und nach einem kurzen Intermezzo im Spätsommer und Herbst bewegt sich auch im Kreis Siegen-Wittgenstein der Fußball nicht von der Stelle. Kein Training, keine Punktspiele, kein Torjubel, kein Ärger über verschossene Elfmeter oder überzogene Rote Karten, kein Bierchen danach. Der Amateurfußball liegt brach. Wann es wieder los geht, weiß zurzeit niemand.

Ein schweißtreibendes Training und der Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau auf der grünen (Plastik)-Wiese seien durch nichts zu ersetzen, sagen die meisten Kicker. Für viele aber ist die digitale Version gerade in diesen quälenden, manchmal auch langweiligen Zeiten eine echte Alternative: Das Spielen an der Playstation. Selbst Fußball-Profis wie Marco Reus, Mesut Özil oder Bernd Leno geben zu: Wir zocken an der PS! Die Bundesligisten FC Schalke 04, VfL Wolfsburg und Werder Bremen haben schon eigene E-Sportabteilungen gegründet, gibt es eine E-Fußballnationalmannschaft und hat der Deutsche Fußballbund erst vor kurzem einen DFB-ePokalwettbewerb eingeführt. Auch auf lokaler Ebene wächst der Stellenwert des E-Fußballs. Erst kürzlich organisierte Andreas Schneider einen Wettbewerb für drei kooperierenden Vereine TuS Johannland, TSG Adler Dielfen und TSV Weißtal - mit durchschlagendem Erfolg.

Die Idee

Die Corona-Krise zwingt fast alle zu einer unfreiwilligen Sportpause. Eine Runde joggen, Fitnessübungen in den eigenen vier Wänden, ein netter Spaziergang - viel mehr geht nicht. Da kommt der 1. Konsolen-Cup dieser Zeitung, quasi zur Kreismeisterschaft des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein, wie gerufen.

Das Turnier

Der 1. Konsolen-Cup startet am Mittwoch, 10. Februar. Er soll zwischen zwei und drei Wochen dauern und umfasst 16 Teilnehmer/innen. Gespielt wird die Fußball-Simulation FIFA21 an der Playstation 4 oder 5.

Der Modus

Es werden vier Gruppen mit jeweils vier Spieler/innen ausgelost. Gespielt wird über zweimal sechs Minuten im Modus „85 Gesamt.“ Dieser Modus garantiert, dass alle Spieler die gleichen Voraussetzungen und gleichstarke Teams haben. Die Kontrahenten haben jeweils drei Tage Zeit, um ihre Spiele auszutragen. Nach der Gruppenphase ziehen die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe in die K.o-Runde ein. Ab dem Halbfinale werden alle Partien auch live im Internet über die Plattform twitch.de gestreamt.

Die Teilnehmer

Das Teilnehmerfeld soll nicht nur aus aktiven Fußballern bestehen, sondern möglichst breit gefächert und bunt gemischt sein, was die Sportarten betrifft. Jeder nimmt aber im Namen seiner Mannschaft, mit der er sportlich unterwegs sind, teil. Wer beim 1. Konsolen-Cup dieser Zeitung mitmachen möchte, schickt bis zum Sonntag, 31. Januar, eine Email mit Angabe des Namens, des Wohnorts, seines Alters und einer Telefonnummer entweder an siegen-sport@westfalenpost.de oder an wittgenstein-sport@westfalenpost.de. Steht das Teilnehmerfeld fest, werden die jeweiligen Spieler/innen in Kurzportraits vorgestellt.

Die Preise

In erster Linie geht es natürlich um den historischen Titel als Premierensieger des Konsolen-Cups dieser Zeitung. Belohnt wird diese Leistung mit einem Pokal. Außerdem gibt es für den Gewinner und sein Team einen 100-Euro-Gutschein, für den Zweitplatzierten einen Gutschein in Höhe von 50 Euro, beide für Verfügung gestellt von einem lokalen Sportartikelgeschäft.