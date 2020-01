TSV Weißtal triumphiert beim Werner-Schulze-Cup

Wilnsdorf. Der Triumph beim mit 1550 Euro dotierten 20. Werner- Schulze-Cup des TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf versetzte Spieler, Trainer, Betreuer und Fans des Bezirksliga-Zweiten TSV Weißtal kurz vor Mitternacht am Freitagabend in einen kollektiven Freudentaumel. In einem zunächst von der Taktik bestimmten zwölfminütigen Endspiel gegen die U19 der Sportfreunde Siegen gingen die „Schneeweißen“ in der 4. Minute durch Yannik Plachner mit 1:0 in Führung. Nico Hermann ließ in der 8. Minute das 2:0 folgen, als Sportfreunde-Akteur Tobias Hombach eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe absaß.

Yannik Plachner der umjubelte Held

Doch vor der sehr guten Kulisse – den Budenzauber in der Dreifachsporthalle des Wilnsdorfer Gymnasiums am Höhwäldchen verfolgten rund Abend wieder rund 500 Zuschauer – kamen die nicht aufgebenden Kicker aus dem Leimbachtal durch Treffer des torhungrigen Leandro Fünfsinn (9.) und Soufiane El-Faouzi (11.) zum 2:2-Ausgleich. 43 Sekunden vor Schluss glückte dem erst 19-jährigen Plachner das 3:2 für den TSV und quasi mit der Schlusssirene auch das vielumjubelte 4:2.

Szene aus dem Halbfinale TSV Weißtal (links mit Paul Wadolowski) gegen den FC Eiserfeld (Tristan Meyer). ​ Foto: thorsten wroben

Aus den Händen von Sven Alpers (Sport Schulze, Bürbach), dem Enkel des vor neun Jahren gestorbenen Cup-Namensgebers Werner Schulze, nahm Weißtals Kapitän Lars Schardt die Wandertrophäe entgegen und durfte sich wie seine Mannschaftskollegen über die Siegprämie von 600 Euro freuen. Stolz auf die Leistung seiner Jungs war Trainer Markus Waldrich: „Wir haben die Ordnung gehalten und diszipliniert gestanden.“ Es solle keiner nervös sein, habe er dem Team vor dem Endspiel gesagt.

Für TuS Erndtebrück bleibt Platz drei

Nach dem mauen 1:1 gegen den SV Netphen musste Waldrich etwas lauter werden und stellte an seine Schützlinge die Frage „Macht das Spaß?“ Daraufhin wirkte die Mannschaft viel konzentrierter und ließ einen Siegesrausch folgen, der verdientermaßen im Cupgewinn mündete. Zuletzt hatten die Henneberg-Kicker dort 2012 gewonnen. Für die von Dirk Spornhauer gecoachten SFS-Jugendlichen blieben 450 Euro.

Im Neunmeterschießen um Platz drei konnte sich Oberligist TuS Erndtebrück (300 Euro) mit 5:4 gegen den Bezirksligisten FC Eiserfeld durchsetzen. Das hitzigste Duell des Abends war das Halbfinale zwischen Sportfreunde Siegen und dem TuS Erndtebrück. Hatte nach zwei Toren von Murat-Kaan Yazar und einem Treffer von Nico Renner alles auf einen Erfolg der Wittgensteiner hingedeutet, sorgten ein Eigentor von Jebur Murthada sowie die Treffer von Linus Stahl und Leandro Fünfsinn für neuerliche Spannung, die nach dem 4:3 durch Yazar und dem erneuten Ausgleich durch Fünfsinn im Neunmeterschießen gipfelte.

Im Halbfinale zwischen Sportfreunde Siegen (rot-weiß) und dem TuS Erndtebrück kommt es zu Handgreiflichkeiten.​ Foto: thorsten wroben

Hier scheiterte Mehdi Reichert an Torhüter Niklas Pirslijn, SFS gewann somit das Nervenduell vom „Punkt“ mit 3:1. Diese Nerven waren wenige Minuten zuvor einigen Akteuren durchgebrannt, als es an der Hallenwand zu einer Rudelbildung kam, bei der sich die Spieler körperlich attackierten. Erst durch das Eingreifen der beiden guten Regionalliga-Schiedsrichter Felix Weller (SpVg. Neunkirchen) und Jonathan Lautz (SG Hickengrund) sowie Teamverantwortlichen konnten die Tumulte aufgelöst werden. Es blieb bei jeweils einer Zeitstrafe.

Zwei Rote Karten trüben das Bild

Das zweite Halbfinale gewann der TSV Weißtal mit 2:1 gegen den Ligakonkurrenten FC Eiserfeld mit 2:1 Lars Schardt und Daniel Adamek brachten den TSV mit 2:0 in Front, ehe Marius Dreker auf 1:2 verkürzte. Für den negativen Höhepunkt in diesem Schlagabtausch sorgte Daniel Strobel, der für sein rüdes Foul an Paul Wadolowski die Rote Karte erhielt. Die hatte zuvor bereits Bledar Gashi (SV Netphen) wegen Meckerns gegen Lautz im Spiel gegen den SSV Langenaubach (2:7) gesehen. Titelverteidiger SG Weitefeld (Bezirksliga) musste nach dem 1:3 im Viertelfinale gegen den TSV Weißtal die Segel streichen.

Für Gastgeber TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf verlief das abermals hochkarätigste Hallenturnier des Kreisgebietes sportlich ziemlich trostlos. Mit null Punkten und 1:13-Toren war schon nach der Vorrunde Endstation. Im vergangenen Jahr hatte der A-Ligist überraschend den dritten Platz geholt. Von einer dennoch rundum gelungenen Veranstaltung sprach TuS-Fußballabteilungsleiter Thorsten Utsch, der froh über die Zusage von „Zugpferd“ SFS war. „Schade, dass Kaan-Marienborn nicht kommen konnte. Die Halle war voll, es war überragend.“

Markus Schneider (li.) und Thorsten Utsch (re.) gratulierten dem erfolgreichsten Torschützen des Turniers, Murat-Kaan Yazar (TuS Erndtebrück), der acht Tore schoss.​ Foto: thorsten wroben

Der im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich bessere Hallenboden habe für ein höheres Niveau gesorgt. „Mit der Leistung der eigenen Mannschaft können wir natürlich nicht zufrieden sein. Doch der dritte Platz aus dem Vorjahr durfte kein Maßstab sein. Hoffentlich hat sich Timo Sayn nicht schlimmer am Knie verletzt.“

Als erfolgreichster Torschütze des Werner-Schulze-Turniers wurde Erndtebrücks Murat-Kaan Yazar, der achtmal einnetzte, mit einem Gutschein für 30 Liter Gerstensaft ausgezeichnet.