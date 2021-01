TSV Weißtal: Trainersuche beendet, aber "Name bleibt geheim"

Gernsdorf. Fußball-Landesligist TSV Weißtal meldet Vollzug in Sachen Trainersuche. Einen Namen verrät der Sportliche Leiter Stefan Dax aber nicht

Es ist nach wie vor "geheime Kommandosache", was sich beim Fußball-Landesligisten TSV Weißtal in Sachen Trainersuche bzw. -findung abspielt. Bis Weihnachten, so hatte sich der Vorstand und die Sportliche Leitung der "Schneeweißen" ein zeitliches Ziel gesetzt, sollte der Nachfolger des aus privaten Gründen zum Ende der laufenden Saison abtretenden Trios aus Spielertrainer Konstantin Volz sowie seiner coachenden Mitstreiter Markus Waldrich und Falko Wahl gefunden sein.

Ein Rahmen, der heute, an diesem Dreikönigstag des neuen Jahres 2021, schon seit zwei Wochen "gesprengt" ist. "Aber", so viel möchte der Sportliche Leiter Stefan Dax, der sich am Henneberg diese Aufgabe mit dem alten Fußball-Fahrensmann Frank Thomas teilt, "am Ende dieser Woche werden wir, ohne da etwas vorweg nehmen zu wollen, in dieser so wichtigen Personalie Vollzug melden."

Anforderungsprofil

Anfang Dezember hatten Volz, Waldrich und Wahl ihren Beschluss, am Saisonende dieser Corona-Spielzeit ihre Tätigkeit in Gernsdorf zu beenden, bekannt gegeben. Seitdem, so beschreibt Stefan Dax die länger als geplant währende Nachfolge-Regelung, habe man viele Gespräche mit Kandidaten gesucht. "Wir haben uns die Sache nicht einfach gemacht", beschreibt er die Mühen, denen man sich im Duett gestellt hätte. "Viele Gespräche sind geführt worden, denn es sollte ja jemand sein, den wir genau unter die Lupe genommen haben. Es musste passen. Und wir haben ja auch ein gewisses Anforderungsprofil, zumal der Name TSV Weißtal nach wie vor einen guten Klang genießt."

In diesen Corona-Zeiten ist das ja mit den persönlichen Treffen so eine Sache, so dass vieles telefonisch geregelt werden musste. "Seien Sie versichert", ist Dax überzeugt, "dass wir eine ausgesprochen gute, aber ich sage auch, durchaus überraschende, Lösung präsentieren werden." Ein Name war dem Sportlichen Leiter nicht zu entlocken, nur so viel: "Es ist ein Mann aus der Umgebung, der aber im Siegerländer Fußball-Geschäft noch nicht so häufig präsent war."