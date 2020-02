TSV Aue-Wingeshausen schließt Planungen vorläufig ab

Wingeshausen. Der TSV Aue-Wingeshausen stellt einen neuen Co-Trainer vor. Aus der eigenen Jugend rücken neun Spieler in den Seniorenbereich auf.

Lukas Brachmann kehrt zurück zum TSV Aue-Wingeshausen: Der 30-Jährige, der in der laufenden Spielzeit noch für den SV Schameder am Ball ist, wird in der neuen Saison 2020/2021 spielender Co-Trainer beim B-Kreisligisten aus der Wester-Arena. Mit Trainer Torben Belz und Co-Trainer Sven-Torben Böhl komplettiert der 30-Jährige das Trainerteam des TSV. In der laufenden Saison trainiert Lukas Brachmann die A-Junioren der JSG Aue-Wingeshausen/Birkelbach.

„Wir freuen uns, dass wir mit Lukas Brachmann einen erfahrenen Spieler in unser junges Team integrieren können, der in der Landesliga und Bezirksliga über viele Jahre seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat“, sagt Patrick Schröder, Sportlicher Leiter des TSV. Der frühere TSV-Bezirksliga-Akteur habe nicht zuletzt als A-Jugend-Trainer bewiesen, dass er einen guten Draht zu jungen Spielern habe, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stünden.

Louis Kuffner hat für den TSV Aue-Wingeshausen schon einige Seniorenspiele absolviert. Im Sommer rückt er mit acht weiteren Spielern seines Jahrgangs offiziell ins Männerteam auf. Foto: Florian Runte

Lukas Brachmann freut sich auf seine neue Herausforderung: „Das ist eine äußerst reizvolle Aufgabe. Der Kontakt zum TSV ist auch in den Jahren, in denen ich nicht in der Wester gespielt habe, nie abgerissen. Ich bin dankbar dafür, dass mir der Verein die Chance eröffnet, als Trainer im Seniorenbereich Fuß zu fassen.“ Und: Er wolle den Weg des TSV mit vielen jungen Spielern aus den eigenen Reihen, von deren Potenzial er absolut überzeugt sei, aktiv mitgestalten.

Mit Niklas Dohle, Louis Kuffner, Maximilian Schreiber, Ramon Spies, Michel Löcker, Dario Steinbeck, Finn Kaiser, Nico Koch und Leon Lemberg rücken im Sommer neun A-Jugend-Spieler in den Senioren-Bereich des TSV Aue-Wingeshausen auf. Damit seien die personellen Planungen für die neue Saison weitgehend abgeschlossen, erklärt Patrick Schröder: „Natürlich halten wir die Augen weiterhin offen. Aber es gibt nicht den Druck, das wir noch etwas tun müssen.“