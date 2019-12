Torben Belz geht in der kommenden Saison in sein viertes Jahr als Trainer der ersten Mannschaft beim TSV Aue-Wingeshausen. Hier schwört er seine Mannschaft beim Testspiel beim FC Fleckenberg/Grafschaft ein.

Wingeshausen. Der TSV Aue-Wingeshausen hat frühzeitig festgelegt, welche Trainer in der Saison 2020/21 die beiden Senioren-Fußballmannschaften betreuen werden.

TSV Aue-Wingeshausen schafft Klarheit auf Trainerposition

Der TSV Aue-Wingeshausen setzt auf Kontinuität und hat am Sonntag vor dem Spiel beim FC Benfe verkündet, dass er die Zusammenarbeit mit Trainer Torben Belz und dessen Co-Trainer Sven-Torben Böhl auch in der Saison 2020/21 fortsetzen wird. Gleiches gilt für das Trainergespann der „Zweiten“, die von Mirko Beuter und dessen „Co“ Sebastian Beuter betreut wird.

Patrick Schröder: „Auf der Entwicklung aufbauen“

„Wir wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen und gemeinsam auf der Entwicklung der vergangenen Jahre aufbauen. Wir sehen uns auf einem guten Weg“, sagt Patrick Schröder, der Sportliche Leiter des TSV. Die „Erste“ steht in der Kreisliga B derzeit auf dem vierten Platz, die „Zweite“ ist in der Kreisliga D Zweiter.

Seine Entscheidung mache der Vorstand aber nicht allein an diesen aktuell sehr guten Tabellenständen fest, sondern in erster Linie an der Weiterentwicklung der Teams. Die hervorragenden Zuschauerzahlen seien ein klares Indiz dafür, dass sich die Ortschaften mit den Teams identifizierten.

Mirko Beuter (grüne Jacke) bleibt auch künftig Trainer beim TSV Aue-Wingeshausen II. Foto: Florian Runte

Torben Belz wurde im Frühjahr 2017 nach der Entlassung von Andreas Schneider als Trainer der zweiten Welle zum Coach der ersten Mannschaft des TSV Aue-Wingeshausen befördert. Er konnte den Abstieg in die Kreisliga C zwar nicht verhindern, schaffte 2018/19 aber als Tabellenzweiter über die Relegation den Wiederaufstieg in die Kreisliga B. Mirko Beuter sprang als Nachfolger von Belz bei der zweiten Mannschaft ein.