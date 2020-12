Traum von Olympia ist ein Traum geblieben

Netphen. Meike und Frank Dehne aus Netphen zählten sie mal zu den hoffnungsvollsten Paaren im deutschen Eistanz. Das machen sie heute.

Diese Frage drängt sich geradezu auf: Wann sie das letzte Mal auf Schlittschuhen gestanden habe? Meike Dehne (49), heute Göhler mit Nachnamen, die eine Hälfte der Netphener Eistanz-Geschwister Dehne, hatte die Frage erwartet, über die Antwort sogar nochmal nachgedacht: „Vor zwei Jahren etwa.“

Täglich auf dem Eis

Bei Bruder Frank Dehne (51) ist die Frage nach dem „Wann?“ ohnehin überflüssig. Er steht täglich auf dem Eis, ist dem Eiskunstlauf nach der aktiven Zeit verbunden geblieben. Als Eislauflehrer im Eissportzentrum Oberstdorf studiert er mit zahlreichen Eiskunstläufern die Choreographien ein. Frank Dehne steht auf dem Eis, seit Schwester und Bruder Dehne zu Beginn der 80-er Jahre auf der damals neuen Eisbahn im Freizeitpark Netphen (heute N-Flow) erstmals Schlittschuhe angezogen haben.

„Ich bin ein Arbeitstier“, sagt Frank Dehne. 14 Stunden auf dem Eis sind für ihn keine Seltenheit, eher der normale Alltag. Schließlich weiß er seit seinen eigenen ersten Schritten auf dem Eis im Tal der Obernau: „Eislauf ist eine ganz spezielle Sportart; die lebt von der Perfektion.“ Als Eisläufer müsse man „viel können“, technisch wie akrobatisch.

Freiberuflicher Choregraph

Seit 1998 arbeitet Frank Dehne in Oberstdorf. Seit 2003 ist er als Choreograph freiberuflich tätig, nachdem die Deutsche Eislauf-Union (DEU) aus finanziellen Gründen damals die Verträge aller Bundes-Honorartrainer gekündigt hatte. Aus dem Allgäu ist Frank Dehne seither viel unterwegs, „manchmal ein halbes Jahr“, betreut Sportler etwa in Stuttgart, München, Dresden. Es könne seine Sportler auf dem Eis gut ins Laufen bringen, nennt Frank Dehne eine seiner Qualitäten als Trainer oder ihnen schwierige Schrittfolgen vermitteln. Nicht aber in seiner eigenen Disziplin, dem Eistanz. Die meisten seiner Athleten sind Einzelläufer aus dem Eiskunstlauf. „Da fühle ich mich wohl“, sagt er, „als Eistänzer kann ich die Musik genauer fühlen.“ Im Laufe der Jahre betreute Frank Dehne einige Deutsche Meister im Paarlauf, junge Nachwuchsläufer, Bundeskader-Athleten oder Top-Leute wie den Tschechen Michal Brezina, der Anfang der 2010-er Jahre Vierter bei Welt- und Europameisterschaften war.

Die Generation der Rollerskates

Angefangen hat alles einst in Netphens Ortsmitte. „Wir waren die Generation mit Rollerskates“, schmunzelt Frank Dehne. Und für die waren die „Serpentinen“, wie er er sagt, runter zum Einkaufszentrum das sportliche Feld. Helga Plaas, langjährige Trainerin der TEG Netphen und der späteren EG Siegerland, erkannte das Talent von Frank Dehne beim Publikumslauf auf der Eisbahn. Da war er gerade elf Jahre alt. "Helga mit mir den ersten Kippsprung und vor allem Rückwärts-Bremsen beigebracht", berichtet Frank Dehne. Ein paar Monate später habe seine Schwester Meike gedrängelt, mit zum Eislaufen zu dürfen.

Ein Duo mit der Schwester

Weil Helga Plaas die Geschwister als zu alt für einen Einstieg als Eiskunstläufer befand, schlug sie den Eistanz als Disziplin vor. „Als Junge war man im Eislauf sehr begehrt“, lacht Frank Dehne. Er hätte auch gemeinsam mit der Vereinskameradin Saskia Stähler, später mit Sven Authorsen deutsche Eistanz-Meisterin, laufen können: „Ich wollte aber lieber mit meiner Schwester zusammen laufen. Wir waren musikalisch, und es hat uns Spaß gemacht.“

Erfolgreich war das Bruder-Schwester-Duo obendrein. „Wir sind zwar nie Deutsche Meister geworden“, sagt Frank Dehne, aber im Nachwuchs-Bereich holten sie 1983 gleich auf Anhieb bei den Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften den ersten Platz in der Anfängerklasse und fortan jeden Titel bis hin zur Deutschen Junioren-Meisterschaft 1987.

Im Internat in Oberstdorf

1984 zogen sie in das Internat des Bundesleistungszentrums in Oberstdorf. 1988 feierten die beiden Siegerländer als Siebte der Junioren-Weltmeisterschaften in Brisbane (Australien) ihren größten Erfolg, beendeten aber kurz darauf ihre Eistanz-Karriere. Dabei hatte der nationale Verband große Pläne mit den Geschwistern. „Wir waren für Albertville vorgesehen“, sagt Meike Dehne. Für die Olympischen Spiele 1992.

„Es war eine schöne Zeit in Oberstdorf“, erinnert sie sich, mit besten Trainingsbedingungen. Sie trafen dort u.a. die britischen Olympiasieger von 1984, Jayne Torvill und Christopher Dean, die im Allgäu für ihre Schaulauf-Tourneen trainierten, Katharina Witt, Norbert Schramm oder die Deutschen Meister Petra Born/Rainer Schönborn. Zudem erlebten sie die alljährliche Vierschanzen-Tournee oder die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 1987 hautnah mit.

Kein Spaß mehr beim Training

Aber irgendwann habe sie „keinen Bock mehr gehabt, immer nur zu trainieren“, sagt Meike Dehne im Rückblick auf die Jahre auf dem Eis, „ich merkte, irgendwas läuft schief.“ Sie zog die Reißleine, wie sie das beschreibt. Leben und Sport im Bundesleistungszentrum damals nennt sie heute „professionell unprofessionell“. Die Schule, das örtliche Gymnasium in Oberstdorf, nicht wie heutzutage eine Eliteschule des Sport, sei schwierig gewesen, erinnert sie sich und nennt als Beispiel: „Als wir dreieinhalb Wochen für die Junioren-WM in Australien waren, mussten wir die Klausuren einfach so nachschreiben.“ Vieles passte nicht mehr zusammen, in der Betreuung der jugendlichen Sportler und schließlich auch im Training bei Star-Coach Martin Skotnicky. Er sei „einer der besten Trainer der Welt“, erklärt Meike Dehne, aber wenn es Probleme mit Verletzungen oder in der Schule gegeben habe, habe er oft streng gemahnt: „Du musst wissen, warum Du hier bist.“

Das rechte Knie ruiniert

Meike Dehne wurde Physiotherapeutin, weiß nun auch aus fachlicher Sicht, woher ihre Knieschmerzen kommen: „Das stundenlange Training und immer wieder Knierutscher haben mein rechtes Knie kaputt gemacht.“ Sie profitiere aber auch von den Jahren auf dem Eis. „Als Eisläufer hat man kein Problem, sich öffentlich zu zeigen“, sagt Meike Dehne. Und so setzt sie sich als inzwischen selbstständige Gesundheits-Beraterin ohne zu zögern vor die Kamera eines Live-Chats im Internet mit bisweilen 18000 Eltern als Zuschauer und „ziehe mein Programm durch“.

Und wie steht es heute mit selbst Sport treiben bei den Geschwistern Dehne? „Ich habe relativ wenig Zeit“, sagt Frank Dehne, „ich bin nicht der super Sporttyp.“ Selbst ans Skifahren ist er mitten in den Bergen nicht gekommen („Damals durften wir nicht Skifahren“). Ganz anders Meike Dehne. Sie ist gerne auf Skipisten unterwegs („Mit 18 habe ich angefangen“), läuft, walkt, fährt Rad, spielt Golf. Ohnehin sei sie „sehr geerdet“, durch ihren Mann Christian: „Nachdem wir uns kennengelernt haben, hat er gesagt, Eiskunstlauf ist die erste Sportart, die er im Fernsehen wegzappt.“

INFOBOX

- Meike Dehne (heute Göhler), 49 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, ein Sohn, lebt in Ascheberg (Münsterland), ist Physiotherapeutin und selbstständige Gesundheitsberaterin im Bereich Handling und Trage-Beratung im Kleinkind-Alter.

- Frank Dehne, 51 Jahre alt, lebt in Oberstdorf, hat die A-Lizenz-Trainer Eiskunstlauf, ist staatlich geprüfter Eislauflehrer (TU München), 1996 bis 1998 Landestrainer für Eistanz am Landesstützpunkt Dortmund, 1998 bis 2001, Bundes-Honorartrainer für Eistanz am Bundesstützpunkt Oberstdorf, freiberuflicher Eiskunstlauf-Choreograph

Größte Erfolge: 7. Platz bei den Junioren-Weltmeisterschaften 1987 in Brisbane (Australien), 1986 3. in Banska Bystrica (Slowakei) und 8. in Meran (Italien) bei internationalen Wettbewerben, zwischen 1983 und 1987 Landesmeister und Deutsche Meister in allen Nachwuchs-Altersklassen