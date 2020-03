„Das haben wir noch nicht erlebt“, ist Karl Steiner vom TuS Deuz, einer der Pioniere in der heimischen Laufszene, besorgt über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Aber wer weiß, wofür das gut ist, um aus dieser Krise zu lernen. Meine innere Stimme sagt mir, dass in diesem Jahr kein größerer Marathon mehr stattfindet und ich deshalb auch am 27. September nicht in Berlin laufen kann.“

Das Coronavirus hat alles und alle fest im Griff - und dazu zählt eben auch der Sport. Es hagelt Absagen am Fließband - so wurden auch aktuell vom Kreis-Leichtathletik-Ausschuss (KLA) alle für den Monat Mai terminierten Kreismeisterschaften gecancelt.

Reisen storniert

Was bedeutet das nun für die große und vielfältige Leichtathletik- und Laufszene im Siegerland? Hier waren die Stornierungen der geplanten Trainingslager während der Osterferien erste Signale. Der CLV Siegerland und die LAG Siegen wären mit insgesamt 36 Personen vom 5. bis 15. April nach Latsch in Südtirol gereist. „Glücklicherweise sind wir aus den Kosten rausgekommen“, hat die Absage für CLV-Trainer Armin Kring aus Wilnsdorf zumindest einen positives Aspekt. „Unser Busunternehmen, das uns seit 20 Jahren nach Latsch fährt, zeigte ebenso volles Verständnis wie auch die Betreiber im neuen, gleichfalls lange gebuchten Quartier.“

Genau so sieht es für die LG Kindelsberg Kreuztal aus, die die Osterferien stets für eine intensive Saisonvorbereitung gleich an mehreren Orten nutzt. Der LGK-Nachwuchs wollte, wieder gemeinsam mit der LG Wittgenstein, vom 10. bis 17. April nach Caorle/Norditalien, einem Trainingsort, in den schon zu den Zeiten eines Ulrich Weiß der TuS Hilchenbach fuhr.

Während LGK-Sprinttrainer Adalbert Roßbach, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder ein Camp im heimischen Stadion Stählerwiese angedacht hatte, wollte Helmut Menn mit einem kleinen Team einmal mehr nach Teneriffa reisen. „Wir wären jetzt schon dort, da wir wegen der niedrigeren Preisen immer vor den Osterferien die Trainingszeit wahrnehmen“, so der Kredenbacher.

„Wir haben heute abgesagt“, sagte am vergangenen Freitag Dieter Müller, Lauftrainer des TuS Deuz, der mit 22 Personen ein Trainingslager vom 9. bis 14. April in Duhnen bei Cuxhaven an der Nordseeküste gebucht hatte. Hier bestreiten die Deuzer gemeinsam mit der SG Wenden seit vier Jahren ihre Vorbereitung für die Sommersaison.

Immer durch den Wald

Was bleibt übrig? Hometraining wird organisiert, mit und ohne Hilfsgeräte, was besonders für die Mehrkämpferinnen und -kämpfer wichtig ist. Gelaufen wird im Wald. Aber wer darf dieses Training, soweit man davon überhaupt sprechen kann, leiten? Für die Erwachsenen ist das kein Problem, nach eigenem oder mit einem Trainer abgesprochenen Plan zu laufen, für die Kinder und Jugendlichen aber nicht so einfach. Begleiten dürfen sie nur die Erziehungsberechtigten. Die Eltern gehen dann beispielsweise spazieren, während der Nachwuchs durch den Wald huscht.

Aber reicht das? Armin Kring ist skeptisch: „Das ist keine ausreichende Vorbereitung, um im Mai für die verschiedenen Kreismeisterschaften fit zu sein - wenn sie denn überhaupt stattfinden.“

Zumindest das hat sich ja inzwischen erledigt.