Trainer Tobias Cramer will im neuen Jahr Euphorie entfachen

Siegen. Meistens war es in Siegen ja so, dass der Winter erst nach der Winterpause kam. Die Befürchtungen, dass es auch 2020 so sein wird, sind nicht von der Hand zu weisen. Kein Grund jedoch für den Oberliga-Kader der Sportfreunde Siegen, schon am dritten Tag des neuen Jahres einzusteigen ins Vorbereitungsprogramm. Der 9. Februar sieht das Heimspiel gegen die U23 von Preußen Münster im Spielplan.

Keine Blauäugigkeit

Auch wenn mit diesem Datum große Fragezeichen verbunden sind, heißt es für Trainer Tobias Cramer und seine Kicker, für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Der neue Mann verlangt Fitness, Engagement und vollen Einsatz. „Ansonsten guckt der eine oder andere vor dem ersten Spiel dumm aus der Wäsche, wenn es an die Nominierungen geht“, grinst der Coach, genau wissend, dass sie alle „wollen“ und nicht zu denen gehören wollen, die nicht auf dem Zettel stehen. Davon konnte sich der Willinger seit Freitag bereits anhand der ersten Eindrücke überzeugen. „Keiner geht nach Weihnachten blauäugig in die Vorbereitung“, wurden die Hausaufgaben, die der Trainer seinen Akteuren nach dem positiven Auftritt in Herne mit auf den Weg in die knapp dreiwöchige Pause mitgegeben hatte, erledigt. Das Spiel in Holzwickede war früh abgesagt worden, so dass jeder ein paar Tage zusätzlich genießen durfte.

Der Trainer geht auf die Skipiste

Jeder wusste zudem, dass dem Start Ende vergangener Woche keine lange Einheiten-Serie folgen würde. Denn schon gestern verabschiedete Cramer seine Mannen wieder, erst am Donnerstag geht es weiter. Der Trainer folgt seiner Familie in den Schnee der österreichischen Alpen, mit der App aber bleibt er seinen Fußballern verbunden. Drei Laufeinheiten haben die zu absolvieren, während der Sauerländer über die Pisten wedelt.

Dem ist es ernst mit seinem Vorhaben, in Siegen möglichst schon in dieser Saison so etwas wie eine neue Euphorie zu entfachen. „Wir haben das schon in Herne gesehen“, spricht er den wieder vollzogenen Schulterschluss mit den Fans an, die das Team nach wochenlanger Stille beim 3:0 am Schloss Strünkede wieder lautstark unterstützten. „Wir sehen, dass es eng ist in der Tabelle. Zwei Siege und du stehst unter den ersten Sechs. Das muss unser Anspruch sein. Dafür müssen wir alles tun“, so Cramer. Dass es nach unten genauso schnell geht, verhehlt er nicht, „aber dagegen wollen wir gewappnet sein.“

Erster Test am Samstag in Bochum

In den ersten Einheiten fehlten Ryo Suzuki, der erst in dieser Woche aus dem verlängerten Japan-Urlaub zurückkehrt, und Andreas Busik, der seinen Verwandtenbesuch in Moskau ein wenig ausdehnen durfte. Auch Kapitän Björn Jost wird erst nach Rückkehr des Trainers sein Programm starten, ebenso wie die Jüngeren im Kader.

Bis auf die Dauerverletzten sollen alle im ersten Test am Samstag (12 Uhr) bei der U19 des VfL Bochum antreten. Beim SV Ottfingen wird am Mittwoch, 15. Januar (18.30 Uhr), ein Test absolviert. Gespielt wird auch am 26. Januar beim FC Hürth aus der Oberliga Mittelrhein.