Leverkusen/Gosenbach. Er hält sich, weil alle Sportstadien- und hallen seit Wochen geschlossen sind, mit individuellem Kraft- und Ausdauertraining bei Laune und einigermaßen fit. An spezielles Techniktraining ist bei Stabhochspringer Torben Blech aber weiter nicht zu denken. Zumindest aber ist eine Ungewissheit inzwischen gewichen: Es gibt einen neuen Termin für die Olympischen Spiele in Tokio. Sie sind bekanntlich um ein Jahr verschoben worden, beginnen jetzt am 23. Juli 2021. „Ich finde den Termin gut. Er ist fair und besser als eine Austragung zu Jahresbeginn. So hat jeder noch die Chance auf eine vernünftige Qualifikation“, sagt der Gosenbacher.

Qualifikation wird konserviert

Ob genau dieser Aspekt für ihn ein Vor- oder Nachteil wird, ist nicht erkennbar. Fakt ist: Torben Blech hat die nationale Olympia-Norm für die Spiele 2020 mit 5,80 m bereits im Sommer 2019 erfüllt. Damit ist nicht automatisch eine Nominierung verbunden, doch Torben Blechs Chancen, erstmals an Olympischen Spielen teilzunehmen, hätten sehr gut gestanden, weil Deutschland drei Stabhochspringer hätte nominieren können und es neben ihm mit seinem Leverkusener Vereinskamerad Bo Kanda Lita Baehre und Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) aktuell nur noch zwei weitere Olympia-Kandidaten gegeben hätte.

Entwicklung vorantreiben

Doch was ist in einem Jahr, wenn die Karten neu gemischt werden? Die erfüllte Norm darf Torben Blech quasi transportieren. Dies haben die Fachverbände in Absprache mit dem Internationalen Olympischen Komitee vereinbart. Dies gibt dem Athleten, der nach seinem Wechsel vom Zehnkampf zum Stabhochsprung binnen zwei Jahren eine fulminante Entwicklung genommen und sich an die nationale Spitze gesprungen hat, eine gewisse Sicherheit.

Es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich binnen weniger Monate andere deutsche Stabhochspringer, die bislang keiner auf der Rechnung hatte, nach oben katapultieren. „Außerdem sehe ich mich ja längst nicht am Ende meiner Entwicklung. Ich habe jetzt sogar Zeit gewonnen, diese weiter nach vorne zu treiben“, hofft Torben Blech darauf, sich bis zu den Spielen 2021 der internationalen Spitze zu nähern.

Dass durch die Verschiebung der Olympischen Spiele ins nächste Jahr die Weltmeisterschaft in Eugene/USA erst 2022 stattfindet und diese mit der Europameisterschaft in München kollidiert, kann Torben Blech verschmerzen: „Es geht nichts über Olympische Spiele.“