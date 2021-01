Tobias Cramer: "Uns fehlt derzeit einfach jede Perspektive"

Siegen/Willingen. Tobias Cramer, Trainer des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen, lebt in Willingen und erlebt den Ansturm auf den Wintersportort.

Fassungslos blickt Tobias Cramer auf das Verkehrs-Chaos in seinem Heimatort Willingen. Da ist man im zu Hessen gehörenden östlichen Teil des Sauerlands froh, dass nach Jahren der winterlichen Dürre pünktlich zum Jahreswechsel mal wieder reichlich Schnee gefallen ist und muss nun dort ebenso wie im ein paar Kilometer westlich gelegenen Winterberg erkennen, dass der Unvernunft der Menschen keine Grenzen gesetzt sind. "Diese Leute", so der Trainer des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen am ersten Tag des neuen Jahres, "verhalten sich einfach unverantwortlich. Sich selbst gegenüber, aber eben auch allen anderen."

Gedränge herrscht auch hier auf den Ski- und Rodelhängen, in den Straßen des Upland-Städtchens herrscht Stau. "Konstitutioneller Sport in Vereinen ist verboten, und hier bevölkern die Leute die Pisten, weil sich diese Zustände einfach nicht mehr kontrollieren lassen. Ich frage mich, was ist bloß mit diesen Menschen los." Tobias Cramer ist in doppelter Hinsicht betroffen. Seit Oktober befindet sich der Sport - und damit ja auch der Amateurfußball - im zweiten, verschärften Lockdown. Und vor der eigenen Haustür sieht er, wie die Corona-Regeln gebrochen werden und der Zugriff darauf fehlt.

Kontraproduktiv

Die Vereine hätten, so der Trainer, im Sommer und Frühherbst bewiesen, dass sie in der Lage seien, mit aufwändig erstellten Hygienekonzepten für größtmögliche Sicherheit auf den Plätzen und in den Stadien zu sorgen. Cramer: "Und nun erleben wir diesen Ansturm hier nach den ersten Schneefällen. Das ist im höchsten Maße kontraproduktiv."

Was die Situation im westfälischen Amateurfußball angeht, fehlt dem Willinger derzeit einfach die Phantasie, um irgendwelche Gedanken an die Fortsetzung des Trainings- und Spielbetriebs zu verschwenden. "Ich bin davon überzeugt, dass die Politik am 5. Januar gar nicht anders kann, als den Lockdown über das ins Auge gefasste Ende, den 11. Januar, hinaus zu verlängern oder gar noch zu verschärfen." Für die Saison, ja für den Fußball an sich sieht Cramer regelrecht schwarz. "Es ist ja praktisch alles in der Schwebe", sagt er. "Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, uns an irgendwelchen Zielen oder Zeitpunkten zu orientieren." Und zudem nütze es in dieser Phase gar nichts, den Spielern irgendwelche Trainings- oder Vorbereitungspläne mit auf den Weg zu geben. Jeder Sportler, jeder Fußballer sei von sich aus darauf bedacht, sich zu bewegen, sich fit zu halten. "Und mehr machen kann man doch sowieso nicht. Wir befinden uns praktisch in einem luftleeren Raum."

Fortsetzung Ende März?

Da die Verbände ihren Vereinen keine Perspektiven bieten können, sie sich an die Vorgaben der Politik binden, wird der ursprünglich ins Auge gefasste Termin der Saison-Fortsetzung am letzten Februar-Wochenende nicht einzuhalten sein. Davon ist neben Tobias Cramer allmählich wohl jeder Kollege im Fußball-Amateurlager überzeugt. Vom FLVW ist vor dem Jahreswechsel nun schon ein Termin Ende März ins Gespräch gebracht worden. Es blieben den Teams und den Vereinen nach angemessenem Vorlauf zur Vorbereitung dann drei Monate, um so das Minimum eines Saisonsolls zu erfüllen - nämlich eine Halbserie bis Ende Juni zu spielen. Aber selbst das erscheint ja derzeit bei beständig steigenden Infektions- und Inzidenz-Zahlen sowie schleppend anlaufendem Impf-Geschehen keineswegs absehbar.

Privileg

Und so wird sich Tobias Cramer daheim in Willingen trotz der unvernünftigen Mitmenschen, die die winterlichen Verhältnisse im Sauerland zu unkontrollierten Touren veranlassen, auch in den nächsten Tagen und Wochen seinen Hund nehmen und nach Wegen suchen, die dem Ansturm trotzen. Am Neujahrstag hat er das nach ruhigem "Rutsch" im familiären Kreis, ausgiebig getan. "Wir können ja froh sein, dass wir hier die Gelegenheit noch haben", sieht er es durchaus als eine Art Privileg, sich in der weitläufigen Landschaft noch einigermaßen ungestört bewegen zu können. Viele der Besucher, deren Kfz-Kennzeichen eine Herkunft in Ballungsgebieten verraten, suchen das vergebens.