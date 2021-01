Thomas Scherzer: "Das ist wie ein Blick in die Glaskugel"

Für Thomas Scherzer von Germania Salchendorf ist eine Prognose in Sachen Saisonfortsetzung gleichbedeutend mit einem Blick in die Glaskugel. Sein Netphener Kollege Stefan Schwarz plädiert für einen Saisonabbruch.

Siegerländer Fußball-Trainer nehmen Stellung zur Saisonfortsetzung und einem ins Gespräch gebrachten 14-tägigen Vorbereitungs-Zeitraum.

Wie geht es weiter im Amateur-Fußball? In Anbetracht hoher Infektionsraten und eines nur schleppend in Gang kommenden Impf-Geschehens eine eher nebensächliche Frage. Es gibt sicherlich dringendere Dinge. Aber: Fußball ist eben die schönste Nebensache der Welt. Und die, die es lieben, dem Ball hinterher zu jagen oder Sonntag für Sonntag am Rande "ihres" Platzes zu stehen und die heimischen Mädchen oder Jungs anzufeuern, können es kaum erwarten, wieder mittendrin zu sein. Eine echte Perspektive, wie es in dieser Corona-Saison weiter geht, gibt es aber nicht.

Termin-Visionen, wie sie der westfälische Verband in Kaiserau aufstellt, dienen eher als Hoffnungsschimmer denn als konkrete Planungs-Vorschläge. Fakt ist derzeit nur, dass am 30. Juni mindestens 50 Prozent der Spiele - also eine einfache Runde - gespielt sein müssen, um eine Wertung nach der Quotientenregelung vornehmen zu können. Die Frage, wann es wieder los geht, beschäftigt jeden, lässt ich aber nun mal nicht beantworten.

Der Vorschlag, den der für den Amateurfußball zuständige Verbands-Vizepräsident Manfred Schnieders in den Raum gestellt hat, nämlich mit einer 14-tägigen Vorbereitungszeit ins Wettkampf-Geschehen zurückzukehren, wirft einiges an Diskussionen auf. Wir haben uns umgehört bei Trainern, um deren Meinung dazu einzuholen. Fazit: Alle angesprochenen Übungsleiter schätzen eine Zeitspanne von lediglich zwei Wochen Vorbereitung nach einer so langen Spielpause als zu kurz ein.

Stefan Schwarz (SV Netphen)

Ein Verfechter einer ganz anderen Vorgehensweise ist Stefan Schwarz, Trainer des A-Kreisligisten SV Netphen. Er votiert in Anbetracht der Corona-Lage und der Verantwortung, die die Trainer und Übungsleiter für ihre Akteure haben, für eine Annullierung der Saison. "Und das unabhängig davon, wo wir derzeit in der Tabelle stehen", so Schwarz. Werfen wir einen Blick aufs Kreisliga-Ranking, sehen wir die sieglosen Netphener mit drei Punkten auf dem 18. Tabellenplatz (von 19), was eine Annullierung und einen Neustart im August verständlich erscheinen lässt. "Aber das hätte ich auch gesagt, wenn wir - wie im Vorjahr - Dritter gewesen wären", will Schwarz den drohenden Abstieg nicht als Grund für seine Meinung verstanden wissen.

Eine zweiwöchige Vorbereitungsphase sieht er sowieso als zu kurz an. Schwarz: "Vier, fünf Wochen wie in der Sommerpause wären realistisch im Amateurfußball. Gerade in den unteren Klassen können wir doch gar nicht kontrollieren, wo der Einzelne steht, wie er sich fit gehalten hat. Hier betreiben alle Fußball als Hobby, da kann ich doch auch von niemandem verlangen, dass er fünfmal in der Woche etwas für seine Fitness tut - und das allein. Die Verletzungsgefahr sehe ich bei einem Re-Start unter diesen Voraussetzungen als zu groß." Und die Gesundheit müsse doch über allem stehen. "Schon allein aus diesem Grund müssten alle Trainer einer Meinung sein und zu keinen weiteren Spielen mehr antreten."

Maik Wolf (SV Setzen)

In einer ganz anderen sportlichen Lage ist sein Kollege Maik Wolf beim SV Setzen. Der rangiert auf Platz zwei, einem Aufstiegsplatz in die Bezirksliga und hat nach vielen digitalen Kontakten zu seinen Akteuren sehr wohl den Eindruck, dass die Mannschaft "heiß" ist, bis zum 30. Juni die Bezirksliga-Rückkehr zu realisieren. "Klar, wir sind alle Amateure, der eine arbeitet mehr für die Fitness, der andere weniger. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir hier gute Voraussetzungen für einen Neustart haben." So hilft der frisch zum Physiotherapeuten ausgebildete Jeremias Halbe mit einem Fitnessprogramm, das er mit seinen Setzener Spielerkollegen zweimal wöchentlich via Zoom-Konferenzen durchführt, ordentlich mit in dieser Lockdown-Phase.

Aber natürlich erscheinen auch Maik Wolf zwei Wochen Fußball-Training vor einem Re-Start als zu wenig. "Das ist eigentlich unmöglich", so der frühere Regionalliga-Verteidiger der Siegener Sportfreunde. "Das würde die Verletzungsgefahr der Spieler erhöhen", sieht er auch vier bis fünf Wochen eher als sinnvoll an. Aber er weiß auch um die Probleme, die der Verband hat, alles unter einen Hut zu bringen. "Ich möchte da keiner sein, der letztlich eine Entscheidung treffen muss", so Wolf, der sich aber mit der Vorstellung eines Saisonabbruchs eher schwer tut.

Christoph Spies (SG Si.-Giersberg)

Wechseln wir den Schauplatz, bleiben wir aber in der Kreisliga A. Auf dem Siegener Giersberg ist Christoph Spies für die fußballerischen Belange der ersten Mannschaft zuständig. Und die sah er bereits in der abgelaufenen Spielzeit benachteiligt, als die SG beim Saisonabbruch eigentlich besser da stand, als der letztlich aufstiegsberechtigte VfL Klafeld-Geisweid. "Und jetzt sind wir wieder Dritter", so Spies. "Da weiß ich, dass die Jungs hungrig sind, um es diesmal zu packen." Aber der Trainer weiß auch: "Der Sport ist für uns alle derzeit so weit weg. Man darf sich nicht treffen, kann nicht gemeinsam trainieren, sich gegenseitig unterstützen. Ich kann ja nur an jeden einzelnen der Spieler appellieren, sich irgendwie bei Laune zu halten. Zwingen kann ich dazu doch niemanden."

Die vom Verband angedachte zweiwöchige Vorbereitungsphase schätzt er bei allen Unwägbarkeiten hinsichtlich einer Saisonfortsetzung als zu kurz ein. "Um Verletzungsgefahren durch hohe Belastung vorzubeugen, brauchen wir mindestens vier Wochen", so Spies. Wie das umzusetzen ist? Auch der Giersberger Trainer kann hier nur mit den Schultern zucken. Die Hoffnung bestehe, auch der Wille - alles andere aber sei eben von anderen Voraussetzungen abhängig. "Ich kann nur sagen, dass wir bei uns alles dafür getan haben, um das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten", blickt Christoph Spies auf die Zeit zurück, als Amateur-Fußball noch möglich war. Und genau das werde auch gelten, wenn es in diesem Saison noch einmal an den Ball ginge.

Andreas Wieczorek (SuS Niederschelden)

"im Wald bekommst du nicht die Fitness wie auf dem Platz." Für Andreas Wieczorek, Trainer beim Bezirksligisten SuS Niederschelden, kann die Zwei-Wochen-Regelung zur Vorbereitung nicht nachvollziehen. "Wenn das wirklich so kommen sollte, hast du mit einem kleine Kader schlechte Karten." Wieczorek schätzt die Verletzungsgefahr bei kurzem, intensivem Vorbereitungsprogramm hoch ein. Natürlich würde er eine Saisonfortsetzung begrüßen, "aber dann bitte mit vier- oder fünfwöchiger Testphase." Der frühere Profi des VfL Bochum (zwei Erstliga-Spiele) weiß auch, dass er niemanden in diesen fußballerischen Gefilden zwingen kann, neben Beruf und Familie in diesen unsicheren Zeiten aufwändige Fitnessprogramme durchzuziehen. Wieczorek: "Jeder macht irgendwas an Laufarbeit und Krafttraining, aber das kann die Arbeit mit dem Ball und auch taktische Dinge nicht ersetzen."

Thomas Scherzer (Germania Salchendorf)

Für Trainer Thomas Scherzer, der mit seiner Salchendorfer Germania als Tabellenführer der Bezirksliga in die Lockdown-Phase ging, ist die Termin-Prognose für eine Saisonfortsetzung wie ein Bick in die Glaskugel. "Nicht Genaues weiß man nicht. Klar aber ist für mich, dass es sowohl im Januar als auch im Februar nichts geben wird mit einer Freigabe für den Trainingsbetrieb." Wenn er dann davon ausginge, dass möglicherweise ab Mitte April wieder gespielt werden kann, wäre ein Vorbereitungsstart ab Mitte März denkbar. "Damit könnte man leben", so Scherzer, der mit seiner Mannschaft in ständigem Kontakt steht. "Ich merke, wie jeder heiß ist auf eine Fortsetzung der Saison, jeder diese Chance nutzen will, um in die Landesliga aufzusteigen."

Neun Spiele wären dann bis Ende Juni noch zu absolvieren für den SV Germania. "Das müsste sich bewerkstelligen lassen", so der Coach. Er setzt jedenfalls das Vertrauen in die Mannschaft, dass jeder Akteur die Zeit des Lockdowns irgendwie nutzt, um sich körperlich auf einen Neustart vorzubereiten. Da müsse sich auch jeder selbst Druck machen. "Das fußballspezifische würden wir dann in vier Wochen gemeinsamen Trainings regeln können", ist Scherzer überzeugt. "Aber eben nicht in zwei Wochen. Da bekommst du keinen Spieler auf 100 Prozent."