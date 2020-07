Termine für das Kreispokal-Halbfinale der Frauen stehen fest

Die Sportfreunde Siegen, hier mit Luca Barth (links) beim Torschuss, und der SV Schameder (hier mit Romina Naudsch und Sarah Nölling) standen sich 2018 im Finale gegenüber. Am 10. September kommt es zum Wiedersehen im Halbfinale der Saison 2019/20.

Siegen-Wittgenstein. Die Sportfreunde Siegen, Fortuna Freudenberg, Germania Salchendorf und der SV Schameder spielen noch um den Pokal. Nun stehen die Termine fest.

Der Fußball-Kreispokal 2019/20 der Frauen wird in normalen Spielen über die volle fortgesetzt – dies hat der Kreisvorstand am Sonntag in einer E-Mail bekanntgegeben. Die Halbfinals und das Finale sind jetzt terminiert worden.

Im ersten Halbfinale stehen sich Landesliga-Aufsteiger Germania Salchendorf und Westfalenligist Fortuna Freudenberg gegenüber. Die Partie wird am Dienstag, 8. September, um 19 Uhr am Salchendorfer Wüstefeld angepfiffen.

Das zweite Halbfinale bestreitet Bezirksligist SV Schameder gegen die Mannschaft seines Ex-Trainers Andreas Edelmann, Regionalligist Sportfreunde Siegen, am Donnerstag, 10. September, 19 Uhr. Gespielt wird auf dem Naturrasenplatz am Schamederaner Flugplatz.

Das Finale findet, kurz vor der Meldefrist zum Westfalenpokal, am Donnerstag, 17. September statt, ab 19 Uhr statt. Der Spielort wird kurzfristig festgelegt – je nach Resultaten im Halbfinale.