TC Rot-Weiß Laasphe II steigt in die Westfalenliga auf

Die Herren-40-Tennismannschaft des TC Rot-Weiß Bad Laasphe II hat am Sonntag ihr Meisterstück in der Verbandsliga perfekt gemacht. Im Tennispark Wilnsdorf gewannen die Wittgensteiner mit 4:2 (3:1) gegen den direkten Konkurrenten, den ersatzgeschwächten TC Kirchhörde.

Während draußen schon die ersten Vorboten des vielfach angekündigten Wintersturms „Sabine“ am Höhwäldchen zu spüren waren, stürmte drinnen Laasphes Top-Akteur, Marco Schäffer (LK 4, die aktuelle Nummer 28 der Deutschen Herren 45-Rangliste), zu einem ungefährdeten 6:2, 6:0-Erfolg gegen Markus Bargel (LK 5).

Die Herren 40 des TC Rot-Weiß Bad Laasphe steigen mit der zweiten Mannschaft in die Westfalenliga auf. Das Meisterteam posiert mit (v.l.) Marco Schäffer, Nico Henkel, Frank Löcherbach, Jörg Hochdörffer und Andreas Schmitt fürs Erinnerungsfoto. Foto: Thorsten Wroben

Schon zuvor hatten Frank Löcherbach (LK 7, Position 2) mit seinem hart erkämpften 6:4, 7:6 über Alexander Kreinberg (LK 6) und Nico Henkel (Lk 8, Position 4) mit einem klaren 6:2, 6:4-Erfolg über Holger Stark (LK 11) den Grundstock gelegt für die anvisierte Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Westfalenliga.

Teamkapitän Jörg Hochdörffer (LK 7), der wie Löcherbach jedes der fünf Winter-Duelle bestritt, musste beim Stand von 4:5 gegen Achim Fränkle (LK 8) das Handtuch werfen, da er noch zu sehr von einem drei Wochen zuvor erlittenen Muskelfaserriss in der Wade gehandicapt war.

Doppel nicht mehr ausgespielt

Aufgrund des nahenden Sturmtiefs „Sabine“ einigten sich die Teams darauf, auf die Doppel zu verzichten. Die Gäste hätten einen Sieg in Wilnsdorf benötigt, um noch Meister werden zu können – und der war schon nicht mehr möglich. Somit steigen die Laaspher mit einer blütenweißen Weste von 10:0 Punkten auf. Lediglich vier Matches mussten Hochdörffer und Co. abgeben. Frank Löcherbach gewann sogar sämtliche Einzel.

„Es war eine tolle Saison, nun haben wir gleich zwei Teams aus Laasphe in der Westfalenliga, was einzigartig ist. Mit dem Spielerpool werden wir auch da gut mitspielen können“, blickt Hochdörffer bereits optimistisch in die Zukunft.

„Erste“ verliert in Wanne-Eickel

Nicht ganz so gut wie erhofft verlief die Saison für die „Erste“ in der Westfalenliga, der höchsten Liga in dieser Altersklasse. Mit einer 2:4-Niederlage beim TC Parkhaus Wanne-Eickel rutschte das Team am Samstag auf Platz vier der Westfalenliga ab. Timo Goebel, Jochen Arnold und Thorsten Döring verloren ihre Einzel in zwei Sätzen. Einen Sieg verbuchte nur Meik Röhrig.