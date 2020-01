TC Erndtebrück und TC Laasphe spielen um jeweils zwei Titel

In der Tennis-Winterrunde sind die Mannschaften aus Bad Laasphe und Erndtebrück in ihren Ligen weiter ganz vorne mit dabei. – Der Überblick:

Herren-Bezirksliga

TC Gottfried von Cramm Erndtebrück - TC Grün-Weiß Haspe 4:2. Ohne die normalerweise gesetzten Ole und Arne Löcherbach sowie Hristian Stanimirov gewann Erndtebrück gegen den Gast aus Hagen. In der Dahlbrucher Tennishalle legte Jens Löcherbach ein 6:0, 6:1 vor. Danach gewannen Patrick Unterkalmsteiner, Maximilian Birkelbach und Gunnar Genzel für Erndtebrück jeweils im Match-Tie-Break – und damit stand der Sieg bereits fest.

In den Doppeln sicherte sich Haspe noch zwei Siege und ging somit in versöhnlicher Stimmung auf die Rückreise nach Hagen. Mit dem Sieg zog Erndtebrück an Haspe vorbei und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Vier der acht Mannschaften in der Bezirksliga steigen am Ende der Saison ab.

Herren-Kreisliga

TC Gottfried von Cramm Erndtebrück II - TC Ludwigseck Salchendorf 6:0. Für Erndtebrück II war es der dritte Sieg im vierten Spiel – und einer im Schnellverfahren. Maximilian Birkelbach, Gunnar Genzel, Michel Busch und Elias Sobotka gewannen jeweils ihre Einzel, wobei einzig Sobotka einen Satz abgab. Auch in den Doppeln ging es in den Match-Tie-Break, in dem die Gottfried-von-Cramm-Jünger aber jeweils die Nase vorn hatten.

Weil der zuvor ungeschlagene TuS AdH Weidenau beim TC Wilgersdorf verlor, kann Erndtebrück theoretisch noch Meister werden. Dazu ist ist am letzten Spieltag ein Sieg gegen Wilgersdorf und eine Weidenauer Niederlage beim Schlusslicht Thieringhausen nötig.

Herren-40-Westfalenliga

TC Grün-Weiß Westerholt - TC Rot-Weiß Bad Laasphe 2:4. Bad Laasphes Christoph Bühren verlor zwar das Spitzeneinzel mit 8:10 im Match-Tie-Break, doch Timo Göbel, Jochen Arnold und Julian Aust gewannen allesamt mit 2:0-Sätzen ihr Einzel und besorgten eine 3:1-Führung für die Wittgensteiner, die ungeschlagen bleiben und auf Platz zwei stehen. Die Doppel wurden nicht ausgespielt und mit 1:1-Matches gewertet – und somit gewannen die Rot-Weißen die Begegnung.

Herren-40-Verbandsliga

TC Blau-Weiß Anröchte - TC Rot-Weiß Bad Laasphe II 0:6. Die Bad Laaspher „Zweite“ bleibt als einziges Team der Liga weiter ohne Punktverlust und steuert auf ein „Endspiel“ um den Gruppensieg gegen Kirchhörde zu. In Anröchte setzten sich Andreas Schmitt, Frank Löcherbach und Jörg Hochdörffer jeweils mit 2:0-Sätzen gegen ihre Gegner durch. Nico Henkel verlor zwar seinen ersten Satz mit 4:6, doch dann musste sein Gegner verletzt aufgeben – damit war der Sieg perfekt. Die Doppel schenkte Anröchte kampflos ab.