TC Erndtebrück steckt plötzlich mitten im Abstiegssumpf

Die Tennis-Wintersaison neigt sich langsam dem Ende entgegen. Nach der dritten Niederlage im fünften Spiel droht den Herren des TC Erndtebrück inzwischen der Abstieg aus der Bezirksliga – aus der Achtergruppe müssen nämlich gleich vier Mannschaften runter.

Bei den Herren 50 hingegen darf der TC Rot-Weiß Bad Laasphe nach einem Remis im Spitzenspiel weiter von der Meisterschaft träumen.

Herren-Bezirksliga

TC Gottfried von Cramm Erndtebrück - TC Brilon 0:6. Spitzenspieler Ole Löcherbach feierte bei Erndtebrück zwar sein Comeback und bot dem Tschechen Lukas Pour beim 4:6, 3:6 lange Paroli, doch dafür fehlten dessen Brüder Arne und Jens Löcherbach sowie die Erndtebrücker Nummer zwei, Hristian Stanimirov.

Weil die nachgerückten Julius Lefarth, Patrick Unterkalmsteiner und Maximilian Birkelbach sich jeweils geschlagen geben mussten, stehen die Gottfried-von-Cramm-Jünger nun vor einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Am 14. März beim SuS Stemel muss ein Sieg herbei. Eine Woche darauf geht es zum ungeschlagenen TC Blau-Weiß Sundern II.

Herren-50-Südwestfalenliga

TC Brilon - TC Rot-Weiß Bad Laasphe 3:3. Matthias Prause mit einem 6:1, 6:4 im Spitzeneinzel sowie Uli Göbel mit einem 7:6, 3:2-Sieg (bei Aufgabe des Gegners) und Matthias Prause/Oliver Hain im Doppel sicherten Bad Laasphe das Remis. Ärgerlich ist die 3:6, 6:4, 5:10-Niederlage von Dietmar Prause/Uli Göbel.

Weil Brilon und Bad Laasphe beide ungeschlagen und punktgleich an der Spitze stehen, könnte am Ende der Saison das Matchverhältnis über die Meisterschaft entscheiden. In der Zweitwertung ist Brilon aktuell um drei Matches besser.