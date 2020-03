Mit der salomonischen „Wildcard-Lösung“ des Westfälischen Tennisverbandes zur Regelung des Auf- und Abstiegs der abgelaufenen Tennissaison können die Asse des TC Gottfried von Cramm gut leben. Mit zwei noch ausstehenden Partien standen die Erndtebrücker in der Herren-Bezirksliga auf einem Abstiegsplatz. Der Optimismus, sich noch auf einem Nichtabstiegsplatz zu retten, war aber groß – und so hat der TCGvC nun die Gelegenheit, wieder in dieser Klasse anzutreten.

„Alexander Pawel und ich hätten jetzt wieder spielen können, da hätte es vielleicht anders ausgesehen“, sagt Mannschaftsführer Ole Löcherbach und verweist auf das Verletzungspech in den Monaten zuvor, als die Nummer Vier, Jens Löcherbach, teilweise als Nummer eins antrat. Teilweise musste sogar die Nummer 13, Gunnar Genzel, einspringen – was ihm übrigens mit einer positiven Bilanz gelang.

Noch steht aber gar nicht fest, ob die Erndtebrücker im kommenden Winter wieder ein Team melden. „Die Spiele im Winter sind immer mit großen Kosten und viel Zeitaufwand verbunden. Stand jetzt denke ich, dass wir im kommenden Winter gar keine Mannschaft melden“, sagt Ole Löcherbach.

Der Fokus liegt nun auf dem Sommer, in dem Erndtebrück wieder in der Herren-Südwestfalenliga antritt. Die Vorbereitung gestaltet sich wegen der Sperrung der Sportanlagen im Zuge der Coronavirus-Krise schwierig. Zwar arbeitet das komplette Team fleißig an der Athletik. „Aber beim Tennis muss man einfach auf den Platz“, stellt Ole Löcherbach fest. Er plant, über das neuerdings zugelassene Spielen in zwei verschiedenen Altersklassen für zwei verschiedene Clubs, „nebenher“ wegen alter Freundschaften bei den Herren 30 des TC Rot-Weiß Salzkotten anzutreten.

Zwei „Neuzugänge“

Umgekehrt verstärken zwei Herren-30-Spieler aus anderen Vereinen den TC Erndtebrück in der Herrenklasse: Stephan Eckelt vom TC Rot-Weiß Salzkotten (LK 4) und Kai Förster vom TC Brilon (LK 5) werden sich intern an Position zwei und drei einsortieren. Ob es angesichts des absehbar engen Terminkalenders zum geplanten Austausch kommen wird, ist eine andere Frage. Offen ist ja auch noch, wann es wieder losgeht. Die Verbände peilen einen Start am 8. Juni an – praktisch also am Wochenende des 13. und 14. Juni.

Kai Förster stößt vom TC Brilon zum Team des TC Erndtebrück. Foto: Tobias Aufmkolk

Laut DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff setze der Deutsche Tennisbund alles daran, die Saison in den Clubs bald starten zu lassen. Bei den Profis rechnet Hordorff erst im Herbst mit einer Wiederaufnahme des Betriebs, bei den fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielenden Hobbyspielern plädiert er jedoch für andere Regeln, weil bei internationaler Reisetätigkeit und mit Ballwechseln vor großer Kulisse mehr Ansteckungsgefahr einhergehe als mit Partien auf Clubebene.

„Medenspiele sind perfekt, da sind zwei auf jeder Seite, da ist kein Kontakt“, sagte Hordorff gestern in der ZDF-Sportreportage: „Wenn Sport wieder möglich ist, dann bei den Medenspielen. Und die haben für uns oberste Priorität.“

In Erndtebrück herrscht Skepsis. Einerseits, weil alleine die Anreisen der Spieler in einem Auto sowie die Zusammenkünfte der Spieler auf der Anlage nicht weniger problematisch seien als in anderen Sportarten. Aber auch, weil ja auch Oberflächen bei der Virenübertragung eine Rolle spielen – warum also nicht auch die eines Filzballs?

Keine medizinischen Hinweise

„Wir haben beim Tennis keinen direkten Kontakt, aber Kontakt über die Bälle“, sagt Ole Löcherbach: „Man hustet zwar nicht den Ball an, aber hustet sich vielleicht vor die Hand, mit der man dann den Ball anpackt. Den hat ein paar Sekunden später vielleicht der andere in der Hand – und ins Gesicht greift man sich ja doch ab und zu. Bei mehreren Partien und beim Doppel mixen sich außerdem die Bälle.“

Von offizieller Seite gibt es zu diesen Fragen übrigens keine gesicherten Erkenntnisse. In der abgelaufenen Woche veröffentlichte der Schweizer Tennisverband eine Liste von „FAQs“, auf der u.a. nach medizinischen Hinweisen bezüglich der Verweildauer des Coronavirus auf einem Tennisball gefragt wurde. Dort heißt es: „Nach unseren Recherchen und Nachfragen ist aktuell nichts bewiesen. Es gibt aber Experten, die davon abraten.“