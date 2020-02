Tagesbestwert für Lisa Nitschke vom TV Kreuztal

Neunkirchen/Netphen. Dass das Gerätturnen im Siegerland nach wie vor einen beachtlichen Stellenwert besitzt, zeigte sich bei den Wettkämpfen auf Bezirksebene, die als Qualifikation für die Meisterschaften auf Ebene des Siegerland-Turngaus in Netphen (Bezirk Nord) bzw. Neunkirchen (Bezirk Süd) mit stattlichen Teilnehmerfeldern durchgeführt wurden.

Bezirk Nord

Lisa Nitschke vom TV Kreuztal und Julian Fomitschow vom TV Eichen sorgten bei den Schülerwettkämpfen des Bezirks Nord für die besten Einzelergebnisse im Gerät-Vierkampf. In der Sporthalle des Gymnasiums Netphen kam Lisa Nitschke auf 66,90 Punkte. Damit gewann sie bei den Schülerinnen A vor Kim Diehl (TVE Netphen/61,80 Punkten). Lara Menn vom TV Eichen sammelte bei den Schülerinnen B 66,40 Zähler. Die Schülerinnen turnten ihre Übungen an den Geräten Sprung, Reck oder Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.

Julian Fomitschow setzte sich mit 63,10 Punkten an den Geräten Sprung, Reck, Barren und Boden bei den Schülern B vor David Stücher (TV Kreuztal/57,80) durch. Für das zweitbeste Ergebnis der Veranstaltung sorgte unterdessen Milian Funk (TV Eichen), der zwei Altersklassen unter Fomitschow bei den Schülern D turnt, mit 61,75 Zählern. Klaus-Dieter Kroel freute sich über die Auftritte seiner Schützlinge Lara Menn und Milian Funk. „Das war richtig gut“, sagte der Trainer des TV Eichen. In Mikkeline Bunzel, die bei den Schülerinnen C gewann, sieht er „ein Talent heranwachsen“. Bei den Schülerinnen liege sein Verein stets gleichauf mit dem TVE Netphen und dem TV Kreuztal, so Kroel, der ergänzte: „Im männlichen Bereich sind wir aber seit Jahren vorne.“

Milian Funk gewinnt in Netphen die Einzelwertung bei den Schülern D und mit dem TV Eichen auch die Mannschaftswertung. Foto: sone

Das wurde in der Siegerliste deutlich: Die junge Eichener Riege entschied insgesamt vier Einzel- und drei Mannschafts-Konkurrenzen bei den Jungen für sich. Da blieb für die anderen Vereine nur ein Sieg des TV Kreuztal in einem Einzel- und einem Mannschafts-Wettkampf. Bei den Mädchen gingen drei Einzel-Siege nach Eichen sowie jeweils ein Einzel-Erfolg nach Hilchenbach, Netphen und Kreuztal. Netphen stellte derweil gleich drei Sieger-Teams, nämlich bei den Schülerinnen A, D und E. Zudem gewannen Hilchenbach, Kreuztal und Eichen jeweils mit einer Mannschaft.

40 Jungen und mehr als 200 Mädchen hatten für den Wettkampf gemeldet. Erich Neuhaus von der TG Grund zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. „Sonst hatten wir nur 30 Jungen dabei“, erklärte der langjährige Bezirks-Vorsitzende, der seit dem vergangenen Jahr übergangsweise den Posten des Oberturnwarts übernommen hat. Er freute sich darüber, dass bei den jüngsten Sportlern, den Schülern F, der TV Eichen und der TV Kreuztal immerhin zwei Mannschaften an den Start gebracht hatten.

Bezirk Süd

Mit über 128 Mädchen und 18 Jungen wurde das Meldeergebnis im Bezirk Süd vom Vorjahr übertroffen. Das Aufbauteam der VTV Freier Grund mit Alena Höfer an der Spitze hatte einmal mehr die Rassberg-Sporthalle mustergültig aufgebaut, damit der Ansturm der Aktiven bewältigt werden konnte.

Milana Wiens vom VTB Siegen erturnt mit 66,10 Punkten den Tagesbestwert bei den Süd-Wettkämpfen in Neunkirchen. Foto: vtb siegen

Das Organisationsteam mit Martina Buhl, Gesine Stöcker, Sandra Krämer und Tanja Alkas, alles ehemalige WTB-Ligaturnerinnen des VTB Siegen, hatte schon Wochen vorher die Meldungen gesichtet und eingeordnet. Ganz frisch ins ehrenamtliche Team im Bereich der Jungen war SKV-Bundesligaturner, der diese Aufgabe locker meisterte, sachlich durch das Programm führte und mit Gesine Stöcker auch die Siegerehrung durchführte.

Qualifikation für die Gau-Ebene

Da es hier nur um den Tagessieg, sondern auch um die Qualifikation zu den Finalwettkämpfen ging, waren die ersten drei Mannschaftsplätze hart umkämpft. Bei den Schülern der Altersgruppe C und D setzten sich die Jungen der TG Friesen Klafeld-Geisweid durch. In der Altersklasse D hatten die Gastgeber von den VTV Freier Grund die Nase vorn. Die Tageshöchstzahl bei den Jungen erturnte Erik Hoffmann (Friesen) mit 58,40 Punkten. Viel größer war erneut das Feld der Turnerinnen. Mit drei Mannschaftstiteln dominierte erneut der VTB Siegen, gefolgt vom TuS AdH Weidenau (2) und dem TV Freudenberg. Die höchste Punktzahl bei den Schülerinnen gab es in der Altersklasse C durch Milana Wiens vom VTB Siegen mit 66,10 Punkten.