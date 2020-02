Der SV Fortuna Freudenberg setzt in der Trainerfrage auf Kontinuität. Alle Coaches der drei Herren-Mannschaften haben ihren Vertrag verlängert.

SV Fortuna Freudenberg: Trainer-Trio verlängert

Freudenberg. Der SV Fortuna Freudenberg setzt auf bewährtes Personal und geht in allen drei Herren-Mannschaften mit den aktuellen Trainern in die Saison 2020/2021. Dominic Solms, Fabian Wüst und Markus Reichow verlängerten ihre Kontrakte um ein weiteres Jahr.

„Wir sind sehr zufrieden mit jeder einzelnen Mannschaft“, freut sich stellvertretender Vorsitzender Mieke Rosenthal über die Zusagen, „damit können wir schon jetzt die Weichen für die kommende Spielzeit stellen und den Spielern auch langfristige Perspektiven ermöglichen.“

Dritte Saison für Dominic Solms

Dominic Solms geht in sein drittes Jahr als Cheftrainer der ersten Mannschaft. Sein Team belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz der Bezirksliga-Staffel 5. Fabian Wüst führt mit der zweiten Mannschaft die Tabelle der Kreisliga B1 mit fünf Zählern Vorsprung auf die SpVg. Anzhausen/Flammersbach an. Selbst die dritte Mannschaft, als Aufsteiger aktuell auf Platz sechs der C-Liga, darf sich – je nach Auf- und Abstiegsregelung – noch kleine Hoffnungen machen, wieder in die B-Liga zurückzukehren.

Dringend gesucht wird derweil noch ein Torwart-Trainer, vor allem für die erste und zweite Mannschaft.