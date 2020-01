SV Feudingen: Von Spannungsverlust gibt es keine Spur

Wird die Winterpause die große Bremse für den SV Feudingen? Die Lahntaler wären nicht die erste Mannschaft, die nach einem Riesenlauf im Herbst nicht mehr in den alten Rhythmus findet, wenn es nach der dreimonatigen Pause weitergeht. Hinzu kommt, dass Feudingen die Fußball-Kreisliga B nach acht Siegen in Serie mit sieben Punkten Vorsprung anführen – ein gewisser Spannungsverlust wäre da nur menschlich. „Man kann einfache Rechenspielchen machen, die zeigen, wie schnell man sieben Punkte verspielt hat“, weiß auch SV-Trainer Sascha Schwarz um die Gefahr.

Für die Mitglieder und Anhänger des SV Feudingen hat er aber eine gute Nachricht: Anzeichen eines Spannungsverlustes hat er bislang nicht ausgemacht. „Es ist gar nicht schwierig, die Jungs zu motivieren. Viele von ihnen haben noch keine Meisterschaft erlebt“, verweist er auf die 20 Jahre währende Titel-Durststrecke der ersten Mannschaft.

Schwarz holte einen Titel im Männerfußball, 2017 mit dem VfL Bad Berleburg in der Bezirksliga: „Ich weiß noch, was für ein schönes Gefühl es ist, wenn man das ganze Jahr zusammen schuftet und am Ende etwas in der Hand hält. Das war aber mein einzige Mal in 13 Jahren, was zeigt, dass so etwas eine Rarität ist.“

An die Aufstiegsfeier mit dem VfL Bad Berleburg erinnert sich Sascha Schwarz (weißes Shirt) gerne zurück. Foto: Florian Runte

Der große Spielerpool des Vereins und der daraus folgende Konkurrenzdruck hilft dem Trainer: „Wenn es jemand schleifen lässt, haben wir Jungs, die nur darauf warten, anstelle dieses Spielers Vollgas zu geben.“

Fitnessprüfung verläuft positiv

Stand jetzt sind derlei Maßnahmen unnötig. Dies zeigte der erste Fitnesstest nach der Winterpause am vergangenen Samstag, als Feudingen in die Vorbereitung für die am 1. März beginnende Restsaison startete. In vier Minuten galt es so viele 50-Meter-Bahnen zu laufen wie möglich – niemand fiel inakzeptabel weit unter den Durchschnitt. Neben Läufen verordnete das Feudinger Trainerteam außerdem Liegestütz und Situps – morgens und abends. „Wir sind bisher nie enttäuscht worden“, freut sich Schwarz: „Wenn ich mit dem Kind durchs Dorf gehe, sehe ich manchmal die Spieler laufen.“

Wichtig sind diese Erkenntnisse, weil die Fitness eine elementare Säule des Erfolgs in der Hinrunde war. Etliche Spiele bogen die Blau-Weißen um. Mehrere entschieden sie in der letzten halben Stunde für sich, weil sie auch da noch powern konnten. Schameder, Edertal und Oberes Banfetal können es bestätigen.

Auch fußballerisch passte es. Die Marke von 78 Toren, die Feudingen in der Vorsaison erzielte, ist mit aktuell 68 Treffern schon jetzt fast erreicht – ohne deshalb in der Defensive anfälliger zu werden. Im Gegenteil: Der Schnitt sank mit 17 Gegentoren in 17 Partien sogar.

Möglich machte es die Grundlagenarbeit aus der Vorsaison. „Da haben wir im Training extrem viel Strukturarbeit für die Abwehr geleistet. In dieser Saison haben wir ein größeres Augenmerk auf die Offensive gelegt“, berichtet Schwarz. Wichtig sind aber auch die Neuzugänge.

Positiv Verrückter steht im Tor

Im Tor löste der talentierte Yannick Schneider, der von Landesligist Bad Berleburg kam, die langjährige Nummer Eins, Matthias Jana, ab.

Yannick Schneider, hier noch im Trikot des VfL Bad Berleburg. Foto: Michael Kleinrensing

„Da haben wir Qualität gewonnen. Der Yannick ist ein Dirigent für die Abwehr, spielt teilweise wie ein Libero und strahlt Selbstbewusstsein aus“, verrät Schwarz. „Der ist auf eine verrückte Art positiv. Er hat selbst vor dem Erndtebrück-Spiel gesagt: ,Wir gewinnen sowieso.’“

In 17 von 19 Partien durchgespielt hat der andere Neuzugang, Patrik Uvira. Er überzeugt wie erwartet mit Übersicht und einer guten Technik. „Auch unsere Innenverteidiger Marvin Homrighausen und Marc Müller sind noch mal gereift. So können sich die anderen Spieler mehr als bisher auf die offensiven Aufgaben konzentrieren“, sagt Schwarz, der Marian Stuchlik jun. als einzigem Sechser eine zentrale Rolle im Verbindungsspiel zukommen lässt. Der 20-Jährige, seinem gleichnamigen Vater als Fußballer frappierend unähnlich, spielt unauffällig, macht das Spiel aber oft schnell.

Nicht besonders auffällig, aber wichtig für Feudingen: Marian Stuchlik jun. (l.). Foto: Florian Runte

Vorne lassen besonders Sam Müller (9 Tore), Benjamin Pfeiffer (10 Tore), Nils Althaus (13 Tore) und Tim Eckhardt (17 Tore) die Post abgehen. Eckhardt, zwischenzeitlich verletzt, benötigte für seine Treffer nur 12 Partien und kam in der Vorsaison nur auf acht Tore in 21 Spielen. Wie, bitteschön, kam das zustande?

„Man muss sich, wenn man aus einer höheren Liga kommt, auch erst wieder anpassen. Es geht darum, sich daran zu gewöhnen, wieder einfachere Sachen zu machen und mehr Zeit für seine Aktionen zu haben“, gibt Schwarz eine auf den ersten Blick erstaunliche Erklärung für die „zweite Amtszeit“ von Eckhardt an, der von 2016 bis 2018 für Bad Berleburg spielte: „Jetzt stürmt er sehr gradlinig und befreiter, aber er wird auch besser gefüttert.“

Trio scharrt mit den Hufen

Etablierte Spieler wie Florian Hofius, während der Hinrunde teilweise verletzt, müssen inzwischen um ihre Position kämpfen. Gespannt darf man sein, wie sich die Genesung von Julian Göbel, Kevin Heinrich und Jonas Wetter, die über weite Strecken der Hinrunde verletzt oder stark angeschlagen waren, auf das Teamgefüge auswirken werden. Negativ wohl eher nicht.

Und so dürfen die Feudinger optimistisch sein, ihren internen Vertrag einzuhalten. Den unterzeichneten alle Spieler vor der Saison. „Da ging es darum, dass wir Selbstbewusstsein zeigen wollen, dass jeder für den anderen da sein soll – auch neben dem Platz“, verrät Schwarz einige der Zielvereinbarungen. Bisher habe sich jeder daran gehalten: „Und die Meisterschaft haben wir auch draufgeschrieben.“