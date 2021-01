SV Feudingen schafft Klarheit auf der Trainerposition

Feudingen Der Fußball-A-Ligist SV Feudingen hat einen neuen Übungsleiter für die kommende Saison gefunden.

Rund einen Monat hat der SV Feudingen nach einem geeigneten Nachfolger für das scheidende Trainer-Duo Sascha Schwarz und Philipp Schneider gesucht – nun hat der Fußball-A-Ligist Vollzug gemeldet. Markus Urner wird die Elf vom Tannenwald im kommenden Sommer übernehmen.

„Mit Markus Urner haben wir einen erfahrenen Mann gefunden, der menschlich wie sportlich sehr gut zu uns passen wird. Er hat uns in den Gesprächen absolut überzeugen können“, erklärte der Vorsitzende Frank Filipzik in einer Pressemitteilung des Vereins.

Der 49-jährige Urner war zuletzt beim SV Oberes Banfetal in der Kreisliga B tätig, mit dem er im damaligen Relegations-Krimi gegen den TSV Aue-Wingeshausen am Ende der Saison 2017/2018 den Klassenerhalt feiern durfte. Außerdem trainierte Urner bereits die SG Hickengrund, den TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf (beide damals Bezirksliga) sowie den SuS Niederschelden (damals Landesliga).

„Als meine letzte Tätigkeit in Hesselbach vor fast drei Jahren endete, hatte ich eigentlich mit dem Thema Trainer abgeschlossen. Allerdings muss ich schon sagen, dass es seit längerem wieder kribbelte und mir der Fußball fehlte. Als dann der Anruf vom SV Feudingen kam, fühlte ich mich sehr geehrt über die Anfrage. In den Gesprächen haben mich die Verantwortlichen schnell überzeugen können. Der SV ist ein renommierter Verein in Wittgenstein, mit einer richtig guten Truppe und deshalb freue ich mich sehr auf die Aufgabe ab dem kommendem Sommer“, erklärte der zukünftige SV-Trainer selbst.