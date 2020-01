SV Berghausen verpasst die Aufstiegsrelegation knapp

Licht und Schatten zum Ligafinale der Verbandsliga der Luftgewehrschützen am Sonntag in der Erndtebrücker Schützenhalle „am Weihergründchen“. Während die Gastgeber vom SV Brauersdorf über den Klassenerhalt jubelten, ärgerten sich der SV Berghausen und der KUS Kreuztal über die verpasste Chance der Relegation. „Wir müssen gewinnen und Kreuztal darf nicht punkten“, hatte Berghausens Vorsitzender Thomas Knebel zum Beginn des Wettkampfs noch zuversichtlich gesagt.

Doch soweit sollte es nicht kommen. Der SSV Südkirchen war an diesem Sonntag eine Nummer zu groß für den SV Berghausen. In der Besetzung Marie Kern (380), Marina Nikolai (376), Isabell Treude (378), Madleen Fuchs (375) und Jan Friedrich (366) reichte es nur zu einem 1:4 (1875:1906) für die Wittgensteiner Schützen. Einzig Madleen Fuchs konnte sich in ihrem Duell gegen Jan Dekker durchsetzten , mit dem denkbar knappsten Vorsprung von nur einem Ring (375:374 Ringe). Die vier anderen Schützinnen und Schützen konnten mit ihren Konkurrenten nicht mithalten. Der SSV Südkirchen dagegen nutzte seine Chance und sicherte sich den Relegationsplatz. Den hätten wohl auch gern die Schützen aus Kreuztal belegt, doch mit dem 0:5 (1862:1920) gingen die Siegerländer gegen die zweite Mannschaft des SV Kamen unter. Man habe an diesem Tag in Erndtebrück nicht das eigene Niveau erreicht und damit eben keine Chance gehabt, hieß es dazu aus dem Kreuztaler Lager.

Berghausen fällt auf Rang vier zurück

Am Ende steht der KUS Kreuztal punktgleich mit zehn Punkten mit dem SSV Südkirchen in der Abschlusstabelle der Verbandsliga Gruppe B. Die Siegerländer konnten am Ende allerdings nicht in den Einzelpunkten mithalten. Dort hätte der SV Berghausen durchaus auf Augenhöhe mitgespielt, landete durch die Niederlage am letzten Tag mit nur acht Punkten auf Platz vier. Die Meisterschaft sicherte souverän der SV Kamen II mit 14 Punkten. Kommen wir zum Gastgeber SV Brauersdorf. Lea Dietermann (375), Michel Zamponi (374), Michael Schneider (372) Stefan Drescher (382) und Andre Schäfer (371) schafften mit einem überzeugenden 4:1 (1874:1865) über den DSC Wann-Eickel den Klassenerhalt. Er sei sehr stolz auf seine Schützen, stellte Thomas Werthenbach, der Vorsitzende des SV Brauersdorf, sehr zufrieden fest. Nach dem Aufstieg in der vorangegangenen Saison sei das ein großer Erfolg für ein Dorf mit gerade einmal 800 Einwohnern, machte Werthenbach deutlich. Was ihn noch mehr freute, der Klassenerhalt wurde von einer großen Kulisse verfolgt. Selten habe man ein so großes Publikum in der Verbandsliga gesehen, waren sich auch die anderen beteiligten Vereine sicher. Thomas Werthenbach bedankte sich beim Erndtebrücker Schützenverein, der seine Halle sofort zur Verfügung gestellt habe. Die Schützenhalle „am Weihergründchen“ ist die größte ihrer Art in der Region und bietet nicht nur den Schützen, sondern auch Zuschauern eine Menge Platz.

„Es ist toll, dass nicht nur Anhänger der beteiligten Mannschaften, sondern auch andere Vereine heute hier sind“, sagte Thomas Werthenbach. In Erndtebrück stehen neben zwölf konventionellen Luftgewehr mit Seilzuganlagen auch zwölf moderne elektronische Schießstände zur Verfügung. In die will auch der SV Brauersdorf investieren, um den eigenen Schützen noch bessere Bedingungen zu bieten. Die eigene Nachwuchsarbeit zeigt in Brauersdorf Wirkung, der Großteil der Mannschaft kommt aus dem eigenen Verein.