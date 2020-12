Statt Silvesterlauf: Skilangläufer vergleichen sich virtuell

Wittgenstein Die Skiverbände rufen zur dezentralen Challenge zum Leistungstest auf. Die aktuellen Bestzeiten sind schon schwierig zu schlagen.

Das ist ärgerlich für die Skilangläufer und den SC Girkhausen: Anders als in den Vorjahren ist der notwendige Schnee für den Silvesterlauf da, doch diesmal schiebt die Coronaschutzverordnung des Landes NRW dem Pokallauf, im Rothaargebirge traditionell der erste der Saison, einen Riegel vor. Damit die Aktiven nach all dem Training der vergangenen Monate nicht ganz in die Röhre gucken müssen, haben sich Landestrainer Stefan Kirchner und seine Mitstreiter nun eine Alternative ausgedacht.

Unter dem Motto „Fit for 2021 - 1. Silvesterlauf WSV/HSV“ haben der Westdeutsche und Hessische Skiverband zu einer virtuellen Challenge ausgerufen. Bis einschließlich Sonntag (20 Uhr) kann ein Straßen- oder Crosslauf auf einer beliebigen Strecke absolviert werden. Für Erwachsene und Jugend (ab Jg. 2008) sind 3 Kilometer zu absolvieren, für Schüler (Jg. 2009 bis 2013) sind es 1,5 Kilometer, für Bambini (ab Jg. 2014) werden 500 Meter gewertet.

Flaches Streckenprofil gefordert

Virtuell bedeutet, dass es kein echter Wettkampf an einem bestimmten Ort auf einer bestimmten Strecke ist, sondern dass dezentral zu beliebigen Zeiten (innerhalb einer Woche) auf einer beliebigen Strecke mit flachem Profil gelaufen werden kann. Mit einer Pulsuhr oder einer Tracking-App können die Läufe aufgezeichnet und das Resultat auf der Plattform event-hub.org hochgeladen werden.

Die Wertung erfolgt je Altersklasse gemäß der gelaufenen Zeit, wobei jeder Teilnehmer eine Urkunde. Besonders interessant: Die Schnellsten der Altersklasse 10 bis 12 sollen zu einem Sichtungs-Sportcamp eingeladen werden - wann auch immer das rechtlich möglich sein wird.

Stefan Kirchner: „Ein Trostpflaster"

„Da die Zeiten aufgrund unterschiedlicher Bedingungen natürlich nicht zu hundert Prozent vergleichbar sind, werden kleine Sachpreise unter allen Teilnehmern verlost", sagt Stefan Kirchner. Er ergänzt: „Wir freuen uns, wenn viele Vereinsmitglieder – Kinder und Jugendliche, aber auch Trainer, Vorstände, Eltern und Freunde - an unserem virtuellen Silvesterlauf teilnehmen und wir so vielleicht gemeinsam ein kleines Trostpflaster für die vielen ausgefallenen Veranstaltungen sowie einen positiven Auftakt ins neue Jahr bieten können."

Bislang haben vor allem hessische Vereine Ergebnisse hochgeladen. Die aktuellen Bestzeiten über 3 Kilometer halten Tobias Klingenberg (SKG Rotenburg) mit 10:53 Minuten und Caroline Becker-Köhn von der Skizunft Wiesbaden mit 13:12 Minuten.