Stabhochsprung: Torben Blech steigert sich auf 5,70 Meter

Dortmund. Zwei Wochen vor den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig kristallisiert sich Torben Blech als Anwärter auf den DM-Titel, zumindest aber auf eine Medaille, heraus. Der Gosenbacher gewann am Sonntag das PSD-Bank Indoor Meeting in der modernisierten Helmut-Körnig-Halle in Dortmund mit neuer Hallenbestleistung von 5,70 m, musste sich den Sieg aber mit dem höhengleichen Belgier Ben Broeders teilen.

Steigerung um zehn Zentimeter

Bei 5,30 m stieg Torben Blech in den Wettkampf vor knapp 3000 Zuschauern ein, nahm diese Auftakthürde ebenso mühelos wie die anschließenden 5,55 m. Danach trennte sich die Spreu vom Weizen. Bei der nächsten Sprunghöhe von 5,70 m waren nur noch vier der neun Athleten im Wettbewerb, darunter auch Torben Blechs Vereinskollege vom TSV Bayer 04 Leverkusen, Bo Kanda Lita Baehre. Die 5,70 m riss Torben Blech im ersten Versuch deutlich, um sich im zweiten so gerade über die Latte zu winden. Seine Hallenbestleistung, erst acht Tage zuvor beim Meeting in Karlsruhe aufgestellt, hatte der Siegerländer damit schon um zehn Zentimeter gesteigert.

5,80 Meter klar gerissen

Zu mehr, nämlich zur Einstellung seiner Freiluftbestmarke von 5,80 m, reichte es in Dortmund nicht, obwohl sich die Stabhochspringer der vollen Unterstützung des gesamten Publikums gewiss sein durften, weil alle anderen Wettbewerbe bereits beendet waren. Torben Blech riss die Latte jeweils mit den Füßen bzw. dem Oberschenkel. Da auch die drei Mitbewerber die 5,80 m nicht schafften, teilten sich der Gosenbacher und Ben Broeders der die 5,70 m auch im zweiten Anlauf gemeistert hatte, den ersten Platz, weil sie auch die gleiche Anzahl an Fehlversuchen aufzuweisen hatten.