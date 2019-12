Sportfreunde Siegens Gegner meldet Insolvenz an

Siegen/Kaan-Marienborn. Schafft das Oberliga-Duo aus dem Siegerland einen gelungenen Hinrunden-Abschluss? Die Sportfreunde reisen zum Duell der Traditionsvereine nach Herne, der 1. FC Kaan-Marienborn empfängt den FC Gütersloh.

Westfalia Herne - Sportfreunde Siegen. Manchmal gibt es im Fußball Zufälle, die sind kaum zu glauben. Zwei Tage vor dem Gastspiel der Sportfreunde Siegen, die erst vor wenigen Wochen ihre zweite Insolvenz (erfolgreich) abgewickelt haben, meldet der Sportfreunde-Gegner SC Westfalia Herne: Wir sind zahlungsunfähig! Der Traditionsverein hat vor dem Amtsgericht Bochum einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. „Wir haben alles versucht, aber es geht nicht mehr“, sagte erster Vorsitzender Uwe Heinecke der „WAZ“. Vor allem Zahlungen an die AOK, die Knappschaft, die Fußball-Verbänd sowie natürlich das eigene Personal konnte Westfalia zuletzt nicht leisten. Aber auch Altlasten seien ein wesentlicher Grund für diesen Schritt.

Spielbetrieb ist nicht tangiert

Der Antrag sei aus rechtlichen Gründen notwendig gewesen, sagt Insolvenzexperte Rechtsanwalt Eric Coordes. „Mit dem Antrag bekommt Westfalia Herne die Chance, sich über ein Insolvenzverfahren zu sanieren.“ Coordes will Insolvenzgeld für die Beschäftigten des Vereins beantragen – das würde die Gehälter für drei Monate sichern. Da der Spielbetrieb von der Zahlungsunfähigkeit des SC Westfalia nicht betroffen ist, findet das Spiel gegen Siegen am Sonntag statt. Es droht aber ein erheblicher Punktabzug.

Am Tabellenstand und der Anzahl der Punkte lässt sich ableiten, was Tobias Cramer mit „erfolgreichem Fußball“ meint. Seine neue Mannschaft, die Sportfreunde Siegen, rangiert auf Rang 15 und hat nach 16 Spielen 18 Zähler gesammelt. Das lässt für den Coach nur einen Schluss zu: „Nüchtern betrachtet, ist das Spiel der Mannschaft nicht erfolgreich.“ In den Tagen bis zur Winterpause und dann ab Januar in der Vorbereitung müsse „schleunigst“ an Stellschrauben gedreht werden.

Denn eins ist klar: Der Weg in den Keller ist sehr viel kürzer als der in die gewünschten Regionen. „Die Oberligen“, so Tobias Cramer, „sind Mentalitäts-Ligen.“ Das beste Beispiel für ein abgelegtes Mentalitätsproblem ist für den Sauerländer der Blick auf Westfalia Herne. „Da ist in Sachen Mentalität eine Legende am Werk“, so Cramer über seinen Kollegen Christian Knappmann.

Lieber erst einmal die „Null“ halten

Bei der „alten Dame“ Westfalia hat die Mannschaft über diese Mentalität laufen gelernt und spielt erfolgreich Fußball, rücken selbst für Knappmann die akuten finanziellen Probleme der Herner in den Hintergrund. Er peitscht seine Jungs durchs Spiel. „Da heißt es, klug zu sein, auch mal etwas tiefer zu stehen und über das Umschaltspiel die möglicherweise vorhandene bessere Qualität auf den Platz zu bringen“, verweist Cramer darauf, ruhig auch mal 70 Minuten die Null zu halten. „Dann haben wir die Chance, Spiele zu gewinnen.“ Einfache Gegentore, individuelle Fehler und Rückständen hinterherlaufen hätten in der Mehrzahl den Erfolg gekostet.

Nach dem Abschlusstraining am Freitag werden die Siegener Akteure den „Herne-Plan“ des Trainers bekommen, erarbeitet auch durch die Videoanalyse von Co-Trainer Marco Beier. Aber wir wissen: Ein Plan ist immer nur so gut wie seine Umsetzung. Was zählt, ist „au‘m Platz“.

Auf Tore des immer besser in Form kommenden Mittelstürmers Dawid Krieger, der hier beim Gastspiel in Dortmund im letzten Augenblick gestört wird, hofft der 1. FC Kaan-Marienborn auch am Sonntag gegen Gütersloh. Foto: sone

1. FC Kaan-Marienborn - FC Gütersloh. In den vergangenen sechs Spielen wechselten sich beim 1. FC Kaan-Marienborn Sieg und Niederlage stets ab. Zwei „Dreier“ in Folge gab es für den Regionalliga-Absteiger in dieser Saison nich nicht. Am Sonntag gibt es die nächste Chance, eine Mini-Erfolgsserie zu starten, wenn der FC Gütersloh seine Visitenkarte in der Herkules-Arena abgibt.

Die Ostwestfalen kommen allerdings mit stolz geschwellter Brust nach Siegen-Ost, sind seit fünf Spieltagen ohne Niederlage und haben sich durch den 3:0-Erfolg gegen Rhynern sogar auf Platz verbessert – die beste Position in dieser Saison.

Kaans Trainer Tobias Wurm spricht bei der Analyse über den FCG von „Qualität in der Offensive, vor allem auf den Außenbahnen, und einer robusten, körperlich spielenden Mannschaft.“ Dem steht ein Käner Team gegenüber, das in den vergangenen Wochen an Stabilität und drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen hat, reichlich Tore erzielte und auch bei den Niederlagen in Rhynern und Wiedenbrück nicht enttäuschte. „Jetzt gilt es, da weiterzumachen“, fordert Tobias Wurm, „dass Selbstvertrauen ist nach dem Sieg beim ASC Dortmund da, wird auch im Training gut gearbeitet.“

Gelingt ein „Dreier“, wäre das mit einem Sprung ins Mittelfeld der Oberliga-Tabelle verbunden.