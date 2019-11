Sportfreunde Siegen wollen in die Regionalliga

Siegen. Gelingt den Fußballfrauen der Sportfreunde Siegen vier Jahre nach dem Abstieg wieder der Sprung in die Viertklassigkeit, die Regionalliga? Nach der Hälfte der Saison 2019/2020 jedenfalls stehen die Zeichen sehr gut, denn die Mannschaft belegt nach zwölf von 24 Spielen den ersten Platz. Das Polster auf den FSV Gütersloh 2009 II beträgt drei Punkte und zehn Treffer. Weitere zwei Zähler dahinter liegt der SV Germania Hauenhorst auf Rang drei. Vierter ist der Siegener Nachbar SV Fortuna Freudenberg, der mit einem Sieg im einzigen Hinrunden-Nachholspiel am Samstag gegen die DJK Arminia Ibbenbüren noch zu Hauenhorst aufschließen kann.

Erfolgstrainer im Leimbachtal: Andreas Edelmann. Foto: Rene Traut

Der „Vater des Erfolgs“ bei den Sportfreunde-Frauen ist Andreas Edelmann, seit dieser Saison Trainer im Leimbachtal. Wir sprachen zur Saison-Halbzeit mit dem Erndtebrücker, der vor seinem Engagement drei Jahre mit Erfolg die Fußballfrauen des SV Schameder trainierte.





Nur jeweils eine Niederlage und ein Unentschieden zur Halbzeit, Tabellenplatz eins – überraschte Sie diese hervorragende Zwischenbilanz?

Andreas Edelmann: Um ehrlich zu sein, ja. Es war klar, dass ich eine Mannschaft übernehme, in der es durch Abgänge, Verletzungen, aber auch Zugänge aus der Landes- und Bezirksliga einen großen Umbruch geben würde. Es ist deshalb durchaus unerwartet, dass, wir bis jetzt so erfolgreich gewesen sind.





Wo gab es denn aus Ihrer Sicht die größte Baustelle?

Meine Sorge war, dass es schwierig werden würde, unsere Top-Torjägerinnen adäquat zu ersetzen. Immerhin haben Tina Bach, die in die 4. Liga nach Recklinghausen gewechselt ist, und Lotta Fernholz, die sich im Mai schwer am Knie verletzte, in der vergangenen Saison zusammen 38 Tore geschossen.

Wie ist es dann zu erklären, dass die Mannschaft 44 Tore erzielt hat und auch damit auf Platz eins steht?

Wir haben fünf Offensivspielerinnen, die in jeder Partie für ein Tor oder mehrere Treffer gut sind. Das sind Pauline Fernholz, Luca Barth, Luisa Martin, Sophie Rüthing und Janet Stopka. Die Basis unseres bisherigen Erfolgs ist meiner Ansicht nach aber vor allem die Abwehr. Wir haben im Schnitt weniger als ein Tor kassiert – auch das ist Spitze.





Wird der FSV Gütersloh 2009 II der schärfste Konkurrent bleiben?

Zumindest hat Gütersloh die Möglichkeit, Spielerinnen aus dem Zweitliga-Kader einzusetzen – wenn sie denn aufsteigen wollen. Ich habe aber auch Hauenhorst und Freudenberg ganz dick auf dem Zettel.





Was macht Sie zuversichtlich, dass die Sportfreunde auch zum Saisonende im Mai ganz vorne stehen?

Weil wir viel Qualität haben und ich davon ausgehe, dass im nächsten Jahr mit Jana Peter und Lotta Fernholz zwei lange verletzte Spielerinnen, die beide sehr gute Fortschritte machen, wieder zur Verfügung stehen. Das erweitert unsere Optionen. Unser Neuzugang Janet Stopka wird sich auch noch steigern. Ich erhoffe mir auch, dass die Defensivspielerinnen torgefährlicher werden.





Die Siegener A-Jugend wurde in der vorigen Saison Westfalenliga-Meister, verzichtete aber auf den Aufstieg in die Bundesliga. Drehen wir das Rad bis ins Frühjahr weiter: Was passiert, wenn Ihre Mannschaft den Meistertitel holt? Wird dann auch gekniffen?

Trainer und Mannschaft wollen in die Regionalliga. Die Kosten für den Verein dürften sogar geringer sein als in der Westfalenliga, weil einige Auswärtsfahrten kürzer sind.