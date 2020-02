Sportfreunde Siegen triumphieren doppelt

Am letzten Turnierwochenende der Hallenkreismeisterschaft gewinnen die Sportfreunde Siegen bei den D- und E-Junioren den Titel.

Weidenau. Der Fußball-Nachwuchs der Sportfreunde Siegen bleibt auch in der Halle das Maß der Dinge. Sowohl die E- als auch die D-Junioren gewannen am Wochenende den Futsal-Titel bei den Finalturnieren, die der SuS Niederschelden in der Giersberg-Sporthalle ausrichtet.

E-Junioren

Im Finale setzte sich die Jungfußballer von Trainer Jannis Oude Hengel souverän mit 6:0 gegen das Überraschungssteam des Tages, Red Sox Allenbach, mit 6:0 durch. Kreisjugendausschuss-Vorsitzender Karl-Hermann „Kalli“ Münker (FC Hilchenbach) überreichte den Rot-Weißen bei der Siegerehrung den Wanderpokal und allen Spielern der vier besten Teams kleine Trophäen. „Man konnte spüren, dass alle – Spieler, Trainer und Betreuer sowie die mitgereisten Fans – wieder Bock auf eine HKM für E-Junioren hatten“, so Münker. In der Saison 2018/2019 fand keine HKM statt, weil der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen empfohlen hatte, bei den E-Junioren ohne Ergebnisse und Tabellen zu spielen. Vor der Zwangspause hatten auch die Sportfreunde aus dem Leimbachtal den Titelgewinn gefeiert.

Starke JSG Eiserfeld-Eisern

Die mussten in der Gruppenphase eine 1:2-Niederlage gegen die starke JSG Eiserfeld-Eisern hinnehmen, steigerten sich im weiteren Verlauf aber immer mehr. Im Halbfinale gelang SFS ein 3:1-Sieg gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Die „Roten Socken“ buchten das Finalticket durch einen 3:1 (1:1)-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen die JSG Eiserfeld-Eisern. Im kleinen Finale besiegten die Käner die Kombo aus Eiserfeld-Eisern mit 2:0.

„Das Drumherum verlief fair und freundschaftlich unter den Teams und den Mannschaftsleitungen. Die Spiele der Kicker der Jahrgänge 2009 und 2010 waren umkämpft. Zusammen mit der prima Gesamtorganisation des SuS Niederschelden war die HKM eine gelungene Veranstaltung“, bilanzierte Münker. Insgesamt waren 38 Teams zur HKM angetreten, die besten zehn Mannschaften durften zur Endrunde fahren.

D-Junioren

Auch bei D-Junioren war das Team der Sportfreunde Siegen der große Triumphator. Die Sportfreunde, als Titelverteidiger angereist, hatten es im Endspiel gegen den ebenbürtigen TSV Weißtal nicht leicht und gewannen knapp 5:4 nach Neunmeterschießen.

Das Foto zeigt eine Szene aus dem D-Junioren-Vorrundenspiel zwischen dem TV „Hoffnung“ Littfeld und dem FC Hilchenbach. Foto: thorsten wroben

Zwei Sekunden vor Spielende schienen die „Freunde“ noch geschlagen, doch kurz vor dem Abpfiff erzielten sie noch das 2:2. Beim anschließenden Neunmeterschießen im „Drei gegen Drei“ trafen alle ausgewählten SFS-Spieler, während ein Akteur des TSV Weißtal scheiterte. Fast wäre den Weißtalern somit die Revanche gelungen. Vor einem Jahr bezwangen die Siegener die „Schneeweißen“ ebenfalls im Finale. Im Spiel um den dritten Platz behauptete sich die JSG Neunkirchen-Salchendorf mit 3:1 gegen den SV Fortuna Freudenberg.

Kurzweilige acht Stunden

In der gut besuchten Giersberghalle spielten zunächst je sechs Teams in zwei Gruppen um den Einzug ins Viertelfinale. Dort setzten sich die Sportfreunde Siegen (2:0 gegen den TuS Erndtebrück), der TSV Weißtal (5:3 nach Neunmeterschießen gegen den 1. FC Dautenbach), die JSG Neunkirchen-Salchendorf (3:1 gegen die JSG Burbach-Hickengrund-Wahlbach) und der SV Fortuna Freudenberg (4:0 gegen den TV Hoffnung Littfeld) durch. Im Halbfinale glückte SFS ein 3:1-Sieg gegen die JSG Neunkirchen-Salchendorf, der TSV Weißtal bezwang die Flecker knapp mit 2:1.

Die D-Junioren der Sportfreunde Siegen sind erneut Hallenkreismeister. Im Finale wird der TSV Weißtal nach Neunmeterschießen bezwungen. Foto: veranstalter

Karl-Hermann „Kalli“ Münker zog zum Abschluss des fast achtstündigen und dennoch kurzweiligen Turniers ein rundum gelungenes Fazit und dankte den ehrenamtlichen Helfern des SuS Niederschelden für deren vorbildliches Engagement. Gute Leistungen wurden auch den beiden jungen Unparteiischen Benedikt Schneider (Siegener SC) und Kilian Lemmer (Sportfreunde Obersdorf/Rödgen) bescheinigt.