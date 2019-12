Der Rasenplatz in Holzwickede ist nicht bespielbar. Einen neuen Termin geht es noch nicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sportfreunde Siegen-Spiel in Holzwickede abgesagt

Siegen. Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen geht verfrüht in die Winterpause. Das für Sonntag angesetzte letzte Liga-Spiel in diesem Jahr beim Holzwickeder SC ist am Donnerstagmittag abgesagt worden. Die Stadt Holzwickede hat den Rasenplatz des Montaunhydraulik-Stadions am gesperrt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Das erste Spiel im neuen Jahr bestreiten die Sportfreunde Siegen am 9. Februar im Leimbachstadion gegen den SC Preußen Münster II.

Bereits am Donnerstag abgesagt wurde auch das für Freitagabend vorgesehene Spiel zwischen dem SC Wiedenbrück und dem FC Gütersloh.