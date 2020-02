Sportfreunde Siegen nicht um Schönheitspreis

Holzwickede. Erstes Nachholspiel für Sportfreunde Siegen. In der Oberliga geht es am Samstag zum Holzwickeder SC.

Natürlich geht erstmal der Blick aufs Wetter. Der verheißt für den Karnevalssamstag zunächst mal nichts Negatives. Und so gehen wir davon aus, dass in der Holzwickeder Sportstätte mit dem nach harter Arbeit klingenden Namen „Montanhydraulik-Stadion“ Fußball gespielt werden kann.

Das erste von drei ausstehenden Nachholspielen der Sportfreunde Siegen geht am Samstag, 14 Uhr, über die Bühne. Wie die Partie vonstatten geht, nun, das ist von den Protagonisten abhängig.

Ginge es nach Tobias Cramer, dem Siegener Trainer, nimmt seine Mannschaft sich das zu Herzen, was der Stadionname verspricht: Arbeiten an sich, Bearbeiten des Gegners und - letztlich - die Punkte holen. „Dabei kommt es nicht darauf an, einen Schönheitspreis zu gewinnen. Den gibt es nämlich nicht. Was im Fußball zählt, sind nun mal die Punkte.“ Jeder seiner Spieler, so übersetzt der Coach seine Worte, müsse mehr richtige Entscheidungen treffen als falsche, ein Gespür dafür entwickeln, individuelle Fehler zu vermeiden.

Punktum. „Wenn das mal klappt“, fügt Cramer, hoffnungsvoll an, werden Blockaden gelöst.“

3:3 im Hinspiel

Klar, oft sind es Kleinigkeiten, die an erfolgreich bestrittenen Fußballspielen fehlen. Eine dieser „Kleinigkeiten“ steht der eigenen Mannschaft im Spiel gegenüber. Am Samstag ist es der Holzwickeder SC, nach 17 absolvierten Oberliga-Spielen auf Rang acht postiert, fünf Tabellenplätze vor den Sportfreunden, mit sechs Punkten mehr bestückt. Alles andere also als ein Pappenstiel.

Cramer: „Ich habe mir Spiele der Holzwickeder auf Video angesehen. Hier treffen wir auf eine robuste, sehr erfahrene und zudem spielerisch starke Mannschaft.“ Eine Mannschaft, die seit dem 8. Dezember vergangenen Jahres nicht mehr um Punkte angetreten ist, zwei Mal in Folge in diesem Jahr Ausfälle zu beklagen hatte. Ob das am Rhythmus nagt, wird man sehen.

Im Hinspiel, das im August im Leimbachstadion 3:3 endete, haben die Siegener den Sieg vor Augen gehabt, bis kurz vor Schluss 3:1 geführt, um am Ende enttäuscht über das 3:3 in den Katakomben zu verschwinden. Der Anfang des bisher nicht überwundenen Heimkomplexes. Auswärts klappte es bekanntlich besser, die fünf Siege wurden in der Fremde geholt. Zuletzt in Rheine aber gab es die Probleme, die Tobias Cramer mit seinen Worten umreißt (siehe oben).

Anknüpfen

Zeit also, an Partien wie in Herne (3:0), Aplerbeck (3:2), Hamm (5:0), Münster (3:1) oder Kaan-Marienborn (3:1) anzuknüpfen.

Was das zur Verfügung stehende Personal abgeht, wird es zur vergangenen Woche und der 1:2-Niederlage in Rheine keine großen Alternativen geben. Die nach Verletzungen vor der Fahrt ins Münsterland wieder ins Lauftraining eingestiegenen Lennart Dreisbach, Tobias Filipzik und Leandro Fünfsinn dürften zwar wieder in den Kader aufrücken, ob es schon für 90 Minuten reicht, ist aber eher zweifelhaft,

Auf der anderen Seite werden so namhafte Angreifer wie Tobias Reichwein, der nach Stationen wie KFC Uerdingen und TSV Steinbach beim Holzwickeder SC mit sieben Treffern zu Buche steht, oder Sebastian Hahne stehen, der wie das Siegener Duett Lucas Pistor/Björn Jost, schon neun Tore auf seinem Konto hat.

„Das ist eine hohe Hürde“, so noch einmal Tobias Cramer, der Blockaden lösen will.