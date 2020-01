Sportfreunde Siegen: Mini-Trainingslager und Testspiel

Siegen. Die Sportfreunde Siegen und ihr Trainer Tobias Cramer gehen in „Klausur“. „Wenn man so relativ neu ist, müssen wir eine Gelegenheit haben, uns noch besser kennenzulernen“, so der Willinger. Die „Aufwärmphase“ nach seinem Amtsantritt mit den letzten Spielen der Oberliga-Hinrunde (2:2 gegen Schermbeck, 3:0 in Herne), der Start in die Winter-Vorbereitung und die ersten Tests liegen hinter ihm und dem Team. Vor dem Liga-Auftakt am 9. Februar gegen Preußen Münster II bezieht der Kader nun für zwei Tage Räumlichkeiten im Sporthotel Wacker in Wenden-Brün.

Trainer hat hohe Ansprüche

„Aber nur für eine Übernachtung, einem Mannschaftsabend und dem Frühstück am Sonntag“, so Cramer, der das Training – jeweils zwei Einheiten am Samstag und Sonntag – in gewohnter Umgebung durchführt und zudem am Samstag noch einen frisch vereinbarten Test beim Bezirksligisten Germania Salchendorf (15 Uhr) auf dem Wüstefeld-Sportplatz „einstreut“. So eine Art „Mini-Trainingslager“ also.

„Die Spieler sollen mal erfahren, wie das ist, wenn man über einen etwas längeren Zeitraum eng beieinander ist. So mancher wird sich sagen: „Jetzt sind die kaum raus aus der Insolvenz und leben schon wieder auf großem Fuß.“ Bei allem Sparzwang, dem sich der Traditionsverein aus dem Leimbachtal unterwerfen muss, sei diese Maßnahme aber aus sportlicher und zwischenmenschlicher Sicht notwendig. „Es kann ja nicht unser Anspruch sein“, unterstreicht in dieser Hinsicht besonders der neue Coach, „dass wir antreten, um irgendwo zwischen den Plätzen sieben und zehn zu landen. Wir wollen Erfolge und in der Tabelle möglichst weit nach vorn.“

Das sei, so Cramer, ein wichtiger Bestandteil seines Vorhabens. „Es gilt, hier Euphorie zu wecken, Fans und Zuschauer wieder ins Stadion zu locken. Dafür müssen die Leistungen stimmen. Verstärktes Arbeiten im fußballerischen und taktischen Bereich ist dafür die Voraussetzung.“ Er habe in den ersten Wochen hier viel Positives auf dem Platz gesehen. „Das gilt es zu verfestigen“, legt der Hochsauerländer Wert auf Fehlervermeidung und die Verinnerlichung der eigenen Qualitäten.