Sportfreunde Siegen hoffen auf den Cramer-Effekt

Siegen. Unter dem neuen Trainer Tobias Cramer geht es für die Sportfreunde Siegen am Sonntag in der Fußball-Oberliga Westfalen gegen Schermbeck.

„Neue Besen kehren gut“, wird gern der Volksmund zitiert, wenn ein neuer Trainer sein Amt antritt. Den Siegener Sportfreunden täte es gut, wenn „der Neue“, Tobias Cramer, seinen Einstand am Sonntag mit drei Punkten im Leimbachstadion würzen könnte. „Denn“, so weiß es ja auch der 45-jährige Coach, „die Siegener warten ja schon so lange auf einen Heimsieg...“

In der Tat. Gegen den SC Paderborn war’s, wir schreiben den 18. April – ein 1:0 durch einen Kopfballtreffer von Kapitän Björn Jost. Seitdem sind mehr als sieben lange Monate ins Land gegangen, sieben Niederlagen stehen vier mageren Pünktchen aus Punkteteilungen im Leimbachstadion gegenüber. Saisonübergreifend eine halbe Ewigkeit. „Ein Sieg im letzten Heimspiel“, spinnt Tobias Cramer der den Faden in Bezug auf die Partie am Sonntag gegen den SV Schermbeck weiter, „wäre gewiss in der Lage, einen Flow für den gesamten Verein zu erzeugen.“ Denn zum Jahresausklang stehen nur noch die beiden Auswärtsspiele beim SC Westfalia Herne und beim Holzwickeder SC auf dem Programm. Und: „Ja, es kribbelt...“, kann der neue Mann auf der sportlichen Kommandobrücke eine gewisse Anspannung vor seinem Debüt nicht verbergen. „Aber das ist ja ganz normal.“

Cramer lobt Baier und Dalwigk

Tobias Cramer, seit dem vergangenen Dienstag im Amt, war in diesen ersten Trainingseinheiten unter seiner Regie natürlich in vielen Belangen noch angewiesen auf die tatkräftige Unterstützung von Assistent Marco Beier. „Er ist und bleibt Bestandteil des Trainerteams“, weiß der Sauerländer die Arbeit und die Hilfe des Kölners zu schätzen. „Marco hat in den vergangenen vier Wochen gemeinsam mit Frank Dalwigk hervorragende Arbeit geleistet. Jetzt gilt es, daran anzuknüpfen.“

In vielen bereits geführten Gesprächen – natürlich auch mit der Mannschaft – konnte der A-Lizenz-Inhaber schon einiges von seiner Vorgehensweise und Zielsetzung kommunizieren. Ihm gehe es, so Cramer, um Stabilität im Team. Das erfordere Defensivarbeit praktisch in allen Mannschaftsteilen. „Je weniger Gegentore wir kassieren, desto weniger müssen wir selbst machen, um zu gewinnen“, ist ihm vor allem die Arbeit gegen den Ball wichtig. 29 Treffer haben die Siegener in dieser Saison bereits „geschluckt“, einzig der TuS Erndtebrück und die Hammer SpVg auf den beiden Abstiegsplätzen und der Holzwickeder SC mussten den Ball häufiger aus dem eigenen Netz holen. Offensiv dagegen stehen 28 Treffer zu Buche, das bedeutet in der „Torrangliste“ der Liga den geteilten dritten Rang, kein Grund zur Sorge also. Daher zieht Cramer gerne seine letzte Saison mit Hessen Kassel zur Veranschaulichung heran: „Da haben wir in der gesamten Spielzeit nur 31 Gegentreffer kassiert“, blickt der Linienchef zurück. Bei 71 eigenen Toren verpasste man als Tabellendritter nur knapp den Einzug in die Aufstiegsrelegation.

3-5-2 wird beibehalten

Das zuletzt praktizierte 3-5-2-System, so hat Cramer erkannt, liege der Mannschaft. Der Trainer: „Es gibt keinen Grund, daran jetzt irgendwas zu verändern. Vielleicht müssen wir in der Winterpause daran noch arbeiten, aber bis dahin wären taktische Veränderungen nicht angebracht.“ Die einzige Veränderung, die der „neue Besen“ bei den Sportfreunden anstrebt: Gegen Schermbeck soll endlich der erste Heimsieg gelingen...