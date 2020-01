Sportfreunde Siegen: 104 Fußballschuhe für Südafrika

Johannesburg/Siegen. Einige wenige sind noch im klassischen Schwarz gehalten, aber die meisten kommen in schrillen Farben daher, wobei Grüntöne überwiegen. Gemeint sind ausrangierte Fußballschuhe, die über mehr oder weniger viele Jahre treu ihren Dienst an den Füßen der Spielerinnen und Spieler der Sportfreunde Siegen geleistet haben. Der eine erzielte damit herrliche Tore, der andere spielte damit wunderbare Pässe, die Dritte luchste ihrer Gegenspielerin den Ball ab.

Insgesamt wurden 52 Paar Fußballschuhe von Siegen nach Südafrika verschickt. Foto: privat

Landet das Gros der gebrauchten Schuhe – wie in den meisten Fußball-Mannschaften üblich – im Sperrmüll oder im öffentlichen Schuhcontainer, haben 52 Paare vor kurzem einen langen Weg Richtung Süden angetreten, weil man sie dort trotz der Gebrauchsspuren noch gut verwenden kann. Ziel des großen Kartons war Südafrika, genauer gesagt der kleine Fußballverein FC Pretenders in der Ortschaft Ohrigstad in der Provinz Limpopo. Die Ware auf den Weg gebracht hat ein Siegener Fußballfan: Manfred Jakob wurde im November 2019 in den Vorstand der Sportfreunde Siegen gewählt.

Kontakt über Auswanderer-Ehepaar

Aber wie genau geht die Geschichte? Im Herbst 2018 flogen Manfred Jakob und seine Frau Gudrun nach Johannesburg, um das faszinierende Südafrika kennenzulernen. Safari, Nationalparks, die Tierwelt, die Drakensberge, der Blyde River Canyon, beeindruckende Wasserfälle – das Ehepaar erlebte eine spannende Zeit und sollte noch eine weitere Überraschung erleben. Als Ausgangspunkt für die Fahrten wählten Manfred und Gudrun Jakob die „Iketla Lodge“ in der Nähe von Ohrigstad. Die luxuriöse Unterkunft gehört dem ausgewanderten deutschen Ehepaar Silke und Uwe Matthiä. Als Fußballfans unterstützt es den örtlichen Fußballverein FC Pretenders. Die Mannschaft nimmt nicht am Liga-Wettbewerb teil, aber spielt auf Hobbyebene und trägt Turniere aus. Nicht zuletzt durch die Weltmeisterschaft 2010 ist Fußball in Südafrika ein sehr beliebter Sport.

Von der Resonanz überrascht

An einem gemütlichen Abend an der Bar kam das Siegener Ehepaar mit Uwe Matthiä ins Gespräch, ging es gleich auch um Fußball. „Uwe hat uns erzählt, dass es vor allem an Fußballschuhen mangelt“, so Manfred Jakob, „auch gebrauchte Schuhe würden schon helfen.“ Da war der Weg zu den Sportfreunde Siegen nicht mehr weit. Nach der Rückkehr nach Deutschland organisierte Manfred Jakob mit der Unterstützung Roland Schölers im Verein die Schuhsammlung.

Die südafrikanischen Hobbyfußballer freuen sich über die Schuhspende aus Siegen. Foto: privat

„Und ich war von der Resonanz echt überrascht“, so Manfred Jakob. Der Aufruf in den Jugend- und Frauenabteilungen des Vereins brachte nämlich 52 Paar Fußballschuhe in den verschiedensten Größen zusammen. „Da waren sogar einige noch fast neue Schuhe dabei“, wunderte sich Manfred Jakob. Aus den meisten Tretern waren die Kicker aber schlichtweg herausgewachsen. Vor allem aus der Frauenmannschaft der Sportfreunde Siegen kamen Schuhe zusammen.

Der große Schuhkarton wurde vom Sportfreunde-Vorstandsmitglied direkt in die „Iketla Lodge“ geschickt. Von dort wurden sie an die Spieler des FC Pretenders verteilt. „Uwe hat mir erzählt, dass die Freude bei den Jungs riesengroß war. Die kicken ja sonst nur in Straßenschuhen oder sogar barfuß. Jetzt aber ist der FC Pretenders bestens gerüstet, um das nächste Fußballturnier zu gewinnen“, freut sich Manfred Jakob, der nicht ausschließt, solch eine Aktion zu wiederholen. „Wir wollen auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine weitere Lieferung.“