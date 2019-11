Sportfreunde Sassenhausen: Trainer Marko Irle tritt zurück

C-Kreisligist Sportfreunde Sassenhausen muss sich nach einem neuen Trainer umsehen. Der bisherige Coach Marko Irle informierte den Verein am Freitagabend, vor der 1:2 (1:1)-Niederlage im vorgezogenen Rückrundenspiel gegen die SG Siegen-Giersberg II, über seinen Rücktritt zu Beginn der Winterpause – die für die Sportfreunde am Samstag begann.

Welch ein Pech: Sassenhausens Christian Stötzel tunnelt Giersberg-Torwart Pascal Zipper, der Pfosten verhindert aber das 2:2 (66.). Foto: Peter Kehrle

„Ich bin nicht mit mehr motiviert, wie soll ich so noch Andere motivieren?“, fragt der 48-Jährige, dem die anhaltend schlechte Trainingsbeteiligung und damit die fehlende sportliche Perspektive die Freude an der Sache verhagelte: „Viele Spieler setzen ihre Freizeit-Prioritäten nicht beim Fußball. Wir sind immer fünf, sechs Mann bei Training, manchmal auch nur vier. Was will man da reißen? Dafür muss ich nicht mehrfach pro Woche aus Hatzfeld kommen.“

Verständnis für den Rücktritt

Irle hatte den Verein vor zwei Jahren im Winter übernommen und zweimal knapp den Klassenerhalt in der C-Liga geschafft. Der Verein wurde von Irles Rücktritt zwar überrascht, hat aber Verständnis. „Alles was Marko sagt, ist korrekt. Wenn wir mal zu zehnt beim Training waren, war das ein Glücksfall“, sagt Fußballobmann Oliver Bald. Er betont: „Wir danken Marko für zwei gute Jahre, auch menschlich hat es super gepasst. Man hat gemerkt, dass er es liebt, Trainer zu sein.“

Ideen für eine Nachfolge gibt es zwar, konkrete Gespräche noch nicht. „Wir müssen uns sammeln“, berichtet Oliver Bald, der sein Amt demnächst niederlegen wird. Der Vorsitz der Sportfreunde ist seit Februar vakant, auch der zweite Vorsitzende Marko Hüster will aufhören. Muss man sich also Sorgen um den Fortbestand des Clubs machen?

Bald verneint: „Es gibt zwei Kandidaten, die die Ämter bei der Generalversammlung übernehmen wollen. Es geht auf jeden Fall weiter.“

Wie sich der Verein sportlich entwickeln wird, steht auf einem anderen Blatt. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die SG Laasphe/Niederlaasphe II, die den einzigen Abstiegsplatz belegt, mit elf Zählern genau zehn Punkte – bei einem Durchstarten der „Orangenen“ könnte es aber noch eng werden. „Ich mache mir Sorgen, es könnte noch knapp werden. Seit Maximilian Frank und Philipp Hackler aufgehört haben, ist die Besetzung des Sturms das große Problem“, sagt Irle, der sein letztes Spiel als Beleg heranzieht.

Langer Abend beim Abschied

Als Sassenhausen mit Macht auf den Ausgleich drängte, fehlte die Effektivität im Abschluss. Das 1:0 der Sportfreunde erzielte Marco Hoffmann. Der 21-Jährige aus Langewiese ist eigentlich Verteidiger, übernimmt nun aber offensivere Aufgaben und kam so zu seinem zweiten Tor für Sassenhausen (14.), ehe Hendrik Ginsberg, ebenfalls im Gewühl (19.), und Thore Thielemann nach einem Konter (50.) das Match für die Siegener umbogen.

Die Reaktion danach stimmte aber. „Es war dann ein Spiel auf ein Tor. Konditionell ist das Team auf der Höhe, es kann 90 Minuten powern, weil sich viele selbstständig fit halten“, berichtet Irle, der nach seinem letzen Spiel lange den Ausstand mit der Mannschaft feierte.