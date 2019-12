Sportfreunde Edertal II können Tabelle in den Baum hängen

In der Fußball-Kreisliga D3 sind die Fußballer der Sportfreunde Edertal II „Weihnachtsmeister“. Weil der TSV Aue-Wingeshausen II mit einem 1:1 beim FC Benfe II überraschend Federn ließ, überwintern die Fußballer vom Limburg mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Nach „Minuspunkten“ gleichauf ist der VfB Banfe II, der drei Siege in den drei „fehlenden“ Partien vorausgesetzt nach Punkten also gleichziehen könnte.

Eine Personalie gab der TSV Aue-Wingeshausen schon vor dem Spiel bei Benfe II bekannt: Trainer Mirko Beuter und sein Co-Trainer Sebastian Beuter werden auch 2020/21 in ihren bisherigen Ämtern bleiben.

SV Oberes Banfetal II - Sportfreunde Edertal II 1:3 (1:1). 0:1 Felix Knebel (17.), 1:1 Jonathan Benfer (23.), 1:2 Felix Knebel (55.), 1:3 Patrik Pape (77.).

FC Benfe II - TSV Aue-Wingeshausen II 1:1 (0:0). 1:0 Steffen Six (58.), 1:1 Benjamin Spies (68.).

TuS Erndtebrück III - SV Feudingen III 3:0 (2:0). 1:0/2:0/3:0 Eiken Volz Fey (5., 44., 75.).

TuS Volkholz - SV Schameder II 1:5 (1:3). 1:0 Jan Gomer (23.), 1:1/1:2/1:3 Lukas Brachmann (28., 34., 43.), 1:4 Philipp Hof (78.), 1:5 Lukas Brachmann (87.).

FC Weidenhausen - FC Ebenau II 7:0 (6:0).1:0 Friedrich Spies (15.), 2:0 Sascha Kadenbach (20.), 3:0 Friedrich Spies (22.), 4:0 Maximilian Wilke (28.), 5:0 Sven Hofius (36.), 6:0 Michel Hirschhäuser (42.), 7:0 Maximilian Wilke (65.).



Florian Dittmann (l.), hier im Spiel bei den Sportfreunden Edertal II, gleicht für den TuS Diedenshausen II zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Foto: Florian Runte

. Grün-Weiß Eschenbach II - TuS Diedenshausen II 4:1 (1:1). 1:0 Johannes Weber (17.), 1:1 Florian Dittmann (40.), 2:1 Eigentor Fabian Feldbusch (52.), 3:1 Rene Krämer (60.), 4:1 Torsten Käppele (70.).