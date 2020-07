Sportfreunde Edertal holen Spieler Nummer vier vom Stöppel

Zwischen den Sportfreunden Edertal und dem VfL Bad Berleburg gibt es in diesem Sommer gleich vier Spielerwechsel – alle in Richtung Edertal.

Bad Berleburg/Raumland. Der VfL Bad Berleburg muss einen weiteren Spieler an den „kleinen“ Nachbarn, die Sportfreunde Edertal, abgeben.

Die Sportfreunde Edertal II haben sich vor der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga C mit Darijo Pavic verstärkt – einem Spieler vom zukünftigen Liga-Konkurrenten VfL Bad Berleburg II. Der 23-jährige Offensivakteur durchlief alle Jugendmannschaften der Spielgemeinschaft zwischen den beiden Vereinen, ehe er ab der Spielzeit 2015/16 für die Reservemannschaft des VfL auflief. In 93 Partien gelangen Pavic dort 13 Tore.

Nun wechselt er das Trikot und schließt sich dem Verein aus Raumland und Berghausen an: „Darijo hatte sich bis zuletzt alle Optionen offen gehalten und wir konnten ihn von unserem Konzept bei den Sportfreunden Edertal überzeugen, so dass er in der kommenden Saison für unseren Verein auflaufen wird“, erläutert der Sportliche Leiter der Sportfreunde Edertal, Sven Schneider. Er traut Pavic mittelfristig auch den Sprung in die erste Mannschaft zu.