Ranking Sport in SiWi: Das bewegte unsere Leser 2020 am meisten

Siegen-Wittgenstein. Corona prägte das Jahr 2020, aber es gab auch Themen im Lokalsport. Das waren die zehn meistgelesenen Artikel in Siegen-Wittgenstein.

10. Fußballspieler rastet aus

Im Januar 2020 verhängt das Kreissportgericht eine lange Sperre gegen einen Spieler des B-Kreisligisten Siegener SC II, der im Spiel am 1. Dezember 2019 beim SSV Sohlbach-Buchen ausrastet und Schiedsrichter Güngör die flache Hand ins Gesicht drückt, ihn zudem beleidigt und bedroht.

Zum Text: Spieler des Siegener SC II rastet aus: Zweijährige Sperre

9. Wie geht die Fußballsaison 2019/2020 weiter?

Im März wird die Fußballsaison 2019/2020 jäh unterbrochen. Wann und wie kann es weitergehen. Wir haben Szenarien für den Auf- und Abstieg in der Bezirksliga 5 sowie in den Kreisligen A und B beleuchtet.

Zum Text: https://www.wp.de/sport/lokalsport/siegen-wittgenstein/fussball-im-kreis-zwischen-abbruch-und-playoffs-id228790079.html

8. Zwei Weihnachtsgeschenke

Eine Heimkehrerin sowie ein Überraschungsneuzugang sind die weihnachtlichen Grüße der Fußballfrauen der Sportfreunde Siegen. Mit Chiara Ianzano vom Liga-Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen II sowie Vanessa Schöbel vom SV Fortuna Freudenberg wird der Kader des aktuellen Tabellenführers der Regionalliga West weiter qualitativ ausgebaut und aufgestellt.

Zum Text: Sportfreunde Siegen holen zwei neue Spielerinnen

7. Der Lichtblick im Sommer

Corona ist noch nicht vorbei, aber Fußball ist nah. Manfred Schnieders vom FLVW erklärt im Juni, was nötig ist, um bald Freundschaftsspiele auszutragen.





Zum Text: Fußball: Freundschaftsspiel-Start ab 1. Juli wahrscheinlich

6. Die Prognose des Kreisvorsitzenden

Der Vorsitzende des Fußballkreises Siegen-Wittenstein, Marco Michel, hat die Hoffnung, die Fußball-Saison 2019/2020 in Zeiten der Corona-Krise zu einem sportlichen Ende führen zu können, inzwischen aufgegeben. Mit seiner Meinung, Ende März geäußert, sollte der Wilnsdorfer Recht behalten.

Zum Text: Fußball im Kreis: Keine Hoffnung auf Saison-Fortsetzung

5. Gute Nachricht für alle Schwimmer

Darauf freuen sich alle Schwimmer und Wasserratten: Das Wabachbad in Bad Laasphe startet unter Auflagen und mit Online-Anmeldung in die Saison. Das Freibad in Feudingen soll bald folgen, berichten wir Ende Mai.

Zum Text: Das Freibad öffnet! Wabachbad Bad Laasphe startet am Samstag

4. Und wieder Fußball...

Besonders großes Interesse weckt Ende Juli die Spielklasseneinteilung der neuen Fußball-Saison. Die hat es vor allem bei den Bezirksligen in sich, denn die die wurden gehörig durcheinander gewirbelt.

Zum Text: So spielt der Fußball in Südwestfalen in der Saison 2020/21

3. Staffeleinteilung sorgt für Gesprächsstoff

Wie reagiert der Fußballkreis auf die vergrößerten Ligen? Die Erhöhung der Zahl der Staffeln in den Kreisligen C und D ist auf jeden Fall Gesprächsstoff.

Zum Thema: https://www.wp.de/sport/lokalsport/siegen-wittgenstein/kreisliga-hammer-c-und-d-ligen-jetzt-drei-statt-zweizuegig-id229593766.html

2. Dauerbrenner Sportlerwahl

Auf Platz zwei hat es ein Text geschafft, der erst Ende Dezember online gestellt wurde: Die Vorstellung der 31 Einzelsportler/innen und Mannschaften für unsere Sportlerwahl 2020.

Zum Text: 31 Einzelsportler und Mannschaften stehen zur Wahl

1. Der Skandal im Leimbachtal

Kurz vor dem Saisonabbruch erhitzt dieses Spiel die Gemüter: Die Bezirksliga-Partie des 1. FC Türk Geisweid gegen den SV Germania Salchendorf wird von Schiedsrichter Constantin Reuber kurz vor Schluss abgebrochen. Nach vier Gelb-Roten Karten und beim 1:3-Rückstand verlassen die übrig gebliebenen Geisweider Spieler das Feld. Der Verein stellt die Sachlage später anders dar, behauptet, es habe noch einen weiteren Verletzten gegeben. Dadurch sei die Zahl der Mindestspielerzahl unterschritten worden.

Zum Text: Eklatspiel: 1. FC Türk Geisweid hat keine Lust mehr und geht